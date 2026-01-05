Amor Romeira besándose con un futbolista: “Me habéis jod... un poquito, porque este chico no es el que estoy conociendo”

¡Bombazo en 'Fiesta'! La semana pasada, Amor Romeira derrochaba felicidad al confirmar que estaba conociendo a alguien muy especial que ya ocupaba un rincón importante en su corazón. Pero el domingo por la tarde, el programa soltó en exclusiva unas imágenes que lo cambian todo: la colaboradora aparece "dándose el lote" a tope con un misterioso hombre en una discoteca.

Hace solo unos días, Amor confesaba ilusionada que había empezado una nueva relación, aunque se mostraba superdiscreta: “Estoy muy bien. Es una relación bonita... ya dirá el tiempo”, decía sin soltar prenda sobre la identidad de su pareja.

El misterio sobre quién ha conquistado a la exgranhermama seguía intacto... hasta que 'Fiesta' ha cazado a Amor en plena noche de pasión, besándose sin frenos con lo que parecía su nueva ilusión. En plató, la colaboradora ha reaccionado en directo a las imágenes junto a Emma García.

La reacción épica de Amor que nadie vio venir

Al ver cómo subía la temperatura invernal comiéndose a besos a un futbolista desconocido, Amor ha dejado a todos boquiabiertos con una declaración bomba:

"Me habéis jodido un poquito la historia porque este chico con el que me habéis grabado no es el que estoy conociendo, así que hasta luego", soltaba con cara seria mientras se levantaba y abandonaba el plató.

Pero tranquilos, que el drama duró poco: minutos después regresaba riendo y lanzaba: "Hermana que me lleven presa, me da igual".

Faltas de respeto a José Manuel Parada

No es, ni mucho menos, el primer momentazo que Amor Romeira ha dado en este programa de Telecinco. Todavía se recuerda cuando, en 2023, la colaboradora demostró una enorme maldad a la hora de referirse a José Manuel Parada y Paloma Barrientos, dos de sus compañeros en el magacín de fin de semana que presenta Emma García. Y lo hizo en términos muy ofensivos y despectivos.

Concretamente, les despreció por su edad, llegando a denominar como "dinosaurio" a uno de estos profesionales y a decir del otro que "debería saber retirarse de los medios". Por si fuera poco, Amor Romeira también intentó humillar por su físico al legendario creador y presentador de 'Cine de barrio' (TVE) con sus supuestas intervenciones de cirugía estética, como si eso fuera un motivo de vergüenza.