La hija de Tomy Lee Jones había estado consumiendo cocaína antes de morir, según una testigo

Victoria Jones, hija del popular actor estadounidense Tomy Lee Jones, había estado consumiendo cocaína durante la celebración de Año Nuevo y horas antes de ser encontrada muerta en la habitación de un hotel de Los Ángeles. Esa es la información que dio una testigo a los servicios de emergencia y que recoge el portal especializado TMZ, el primero en dar la noticia del fallecimiento de la joven de 34 años.

Fuentes policiales agregaron a TMZ que cuando las autoridades acudieron al hotel Fairmont San Francisco el jueves por la mañana, en seguida sospecharon que se trataba de un caso de sobredosis por drogas porque Victoria Jones tenía los labios y las puntas de los dedos azulados. La joven había estado celebrando la entrada de 2026 con dos o tres personas en el mismo hotel y una testigo afirmó a los equipos de socorro haberla visto consumir cocaína durante la fiesta.

Antecedentes con las drogas

De hecho, no es la primera ocasión que se relaciona a la hija de Tomy Lee Jones con problemas de drogas. La joven, que también había hecho sus pinitos en el cine, había sido detenida con anterioridad por cuestiones relacionadas con el uso de estupefacientes e incluso por enfrentarse a la policía. Hace unos meses incluso fue arrestada después de que un hombre llamara a la policía acusándola de haberle abofeteado durante una discusión por el consumo de estupefacientes.