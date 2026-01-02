El milagro que hizo que Miguel Bosé volviera a cantar

Miguel Bosé volvió a ‘El Hormiguero’ y dejó una entrevista para el recuerdo. Emocional, sincera y muy humana, el artista repasó algunos de los momentos más delicados de su carrera sin perder ni la elegancia ni el carisma que lo definen.

Habló abiertamente de su recuperación tras el grave problema en las cuerdas vocales que casi lo aparta para siempre de los escenarios. Confesó que nunca perdió la fe en volver a cantar y explicó cómo un tratamiento médico con células madre supuso un punto de inflexión en su regreso.

También hubo espacio para las anécdotas: desde la peor experiencia que ha vivido en un concierto, cuando un terremoto lo sorprendió en plena actuación durante una gira, hasta reflexiones sobre el paso del tiempo. A sus 69 años, aseguró sentirse mentalmente como a los 40 y defendió que la edad le ha dado más lucidez, foco, conocimiento y visión.

El momento más conmovedor llegó al final. Bosé recordó a su madre tras el quinto aniversario de su fallecimiento y, al escuchar la carta que le escribió, no pudo contener las lágrimas, cerrando una entrevista tan íntima como inolvidable.

La bisabuela zamorana de Miguel Bosé

No habló de ella en el programa de Pablo Motos, pero sí sabemos que Bosé tenía una bisabuela que residió en Zamora. Lo supimos en las Ferias y Fiestas de San Pedro de 2007, cuando el hijo de Lucía Bosé arribó a la capital del Duero con un secreto que nadie sabía. Se trataba de la abuela de su padre, Luis Miguel Dominguín, que residió en uno de los chalés derruidos hace años en la avenida Príncipe de Asturias. Al parecer residía junto al capitán Gutiérrez del Regimiento Toledo, padre de Mariví Dominguín.

Además de este dato sobre la bisabuela zamorana de Miguel Bosé, otros muchos detalles trascendieron de aquel concierto. Por ejemplo, que en su camerino pidió refrescos y sándwiches variados, además de chocolatinas y una botella de whisky solo para él, ya que tenía prohibido a los músicos consumir alcohol. También pidió un sofá y un espejo de 2 metros de altura y 40 centímetros de ancho. Al concluir el concierto en Zamora, salió directamente hacia Madrid para coger en Barajas un vuelo que le desplazaría a Tenerife.