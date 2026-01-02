Movimientos de programación
Mediaset pone a Iker Jiménez a competir con Pablo Motos y Broncano: 'Horizonte', a diario en enero frente a 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'
El grupo probará durante un mes los resultados del formato de actualidad en el nuevo horario tras su éxito en la noche de los jueves
Redacción Yotele
Mediaset da un golpe encima de la mesa y confirma el rumor que desde hacía varias semanas estaba circulando por los pasillos. Iker Jiménez inicia con 'Horizonte' una nueva etapa en el 'access prime time' de Cuatro, para competir con 'El Hormiguero' de Pablo Motos, en Antena 3, 'La Revuelta' de David Broncano en La 1 de TVE y 'El intermedio' de El Gran Wyoming en LaSexta.
Según informa Mediaset en un comunicado, este movimiento tendrá en principio una duración de un mes, con el objetivo de testar los resultados de esta experiencia y decidir, si los datos de audiencia son positivos, si lo mantiene a lo largo del tiempo.
Este cambio provocará que 'First dates' salte de nuevo a Telecinco, como ocurrió el pasado verano. Esta decisión viene impulsada por los excelentes resultados del espacio de actualidad presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter en la noche de los jueves, donde ha llegado incluso a colocarse como líder absoluto de audiencia, por delante de 'Gran hermano', 'Futiro imperfecto' y 'La encrucijada'.
- Nuevos alcaldes: 'Baile' de regidores en las alcaldías de varios pueblos de Zamora
- Herida una mujer de 63 años tras volcar su turismo en la N-122 en Zamora
- El pequeño pueblo de Castilla y León donde solo residen una decena de habitantes
- La noche de fin de año deja varios altercados violentos en Zamora con heridos en Benavente y la capital
- Balborraz, el pintoresco escenario elegido para el nuevo mercado mensual de Zamora
- San Silvestre Zamorana 2025: cientos de corredores despiden el año en las calles de Zamora
- El Extra de Navidad de la ONCE deja cuatro millones en Castilla y León
- Iris, la última nacida en 2025 en Zamora, llegó a tiempo para la cena de Nochevieja