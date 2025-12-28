"No bebas": la petición del marido de Lydia Lozano tras recibir el alta

Lydia Lozano vuelve a sonreír. La periodista reaparece ante las cámaras de televisión tras pasar en casa con Charly, su marido, el 24 de diciembre. La comunicadora asegura que la noche fue "fantástica", tanto que ha bromeado incluso con la advertencia que le hizo su marido: "Me dijo no bebas mucho que luego me tienes que llevar a la grúa'".

Debido a los tres meses de ingreso en el hospital, el arquitecto tiene que hacer rehabilitación para recuperar la movilidad y ahora es Lydia quien se encarga de acostarle: "Le llevo y le acuesto que te mueres, en tres meses me he hecho un máster".

La colaboradora de televisión se dejaba ver saliendo de un restaurante donde se ha reunido con el equipo de '¡De viernes!' antes de la emisión del programa y desvelaba que el deseo que pide para el 2026 es "salud y que mi casa se convierte como un milagro, como el Lázaro".

Una bacteria

Además, ha explicado que por ahora "tiene que morir una bacteria, nos queda una" y que enviaron a Charly a casa porque no hacía falta que siguiera ingresado, pero "hay que hacer una analítica nueva y ya veremos".

La periodista lleva más de 35 años de matrimonio con Charly. Ahora ahora, la habíamos visto visiblemente afectada por este duro trance personal por el estado de salud de su pareja. Ahora parece que la situación mejora y retoman su vida poco a poco.