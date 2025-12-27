El 2024 da sus últimos coletazos, y como cada año, son numerosos los expertos que nos avisan de los riesgos que conlleva la ingesta de uvas en determinados grupos de edad, como los más pequeños y los mayores.

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) ha alertado de la existencia de un importante riesgo de atragantamiento o asfixia entre los menores de cinco años y es por ello que los padres deben tener sumo cuidado con lo que dan a sus hijos para celebrar la llegada del nuevo año.

Ni uvas ni lacasitos en Nochevieja: la advertencia de un grupo de médicos a los padres con niños pequeños / Cedida

Asimismo, para este grupo de médicos quedan prohibidas las uvas, lacasitos o cualquier tipo de frutos seco, ya que algunos de los trozos que contienen pueden quedarse atascados en las vías respiratorias. “Debido al tamaño, piel resbaladiza y jugo del interior, las uvas pueden ser tragadas sin masticar y provocar un taponamiento de las vías aéreas, impidiendo al niño respirar", afirman los otorrinolaringólogos sobre los menores de cinco años. Pero los que son más mayores tampoco se libran del riesgo de asfixia. Los padres deben ofrecérselas "sin piel, ni pepitas y partidas en trozos (evitando cortarlos en rodajas)” aseguran expertos de la SEORL-CCC.

Sin embargo, esto no exime a la mayoría de alternativas a las uvas, ya que estas contienen “fragmentos duros que se desprenden al morderlos y pueden obstruir las vías respiratorias”, informan a través de un comunicado. En el caso de los frutos secos, los niños menores de cinco años deben comerlos molidos.

Los más mayores y los pacientes con disfagia tampoco están libres de riesgo. Los casos de asfixia ocurren siete veces más en personas de la tercera edad que en niños de 1 a 4 años, según una revisión publicada en la revista Geriatrics, y la disfagia, a pesar de que afecta a personas de cualquier edad, es más frecuente a partir de los 65 años, cuando afecta a casi un tercio de la población mayor.