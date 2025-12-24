El motivo especial por el que Susanna Griso podría dejar la televisión

Susanna Grisso ha aparecido estos días en televisión radiante y derrochando felicidad a raudales. La comunicadora acaba de cumplir 56 años y ha tenido una sorpresa nada más terminar su programa: su novio Luis Enríquez Nistal le estaba esperando. Ambos han celebrado su día en uno de los restaurantes que el chef Alberto Chicote tiene en el centro de Madrid.

Y ahora sabemos el motivo por el que la presentadora estaba especialmente pletórica, ya que como ha adelantado en primicia la periodista Marta Cibelina, y han confirmado medios como 'Semana' o 'Informalia', ¡Susanna se casa! Aunque se desconocen detalles como cuándo se comprometieron, sí ha trascendido que la pareja se dará el 'sí quiero' el 25 de julio de 2026 en un pueblo de la Costa Brava en el que ambos se han comprado una casa.

Fue el pasado febrero, semanas después de confirmar su ruptura con Íñigo Afán de Ribera tras dos años y medio de discreta relación, cuando salió a la luz que la comunicadora estaba ilusionada de nuevo con Luis Enríquez, asesor de 'El Confidencial' y ex CEO de Vocento, al que había conocido tiempo antes a través de unos amigos comunes.

Su segundo matrimonio

Será el segundo matrimonio para la presentadora, que en 2020 se separaba de Carles Torras después de 23 años casados y tres hijos en común: Jan, Mireia y la pequeña Dorcette, a la que adoptaron en Costa de Marfil. Dos años después de su ruptura con el periodista, Griso rehacía su vida amorosa con Íñigo Afán de Ribera. Un noviazgo marcado por la discreción y sus contadas apariciones públicas que terminaron de una manera silenciosa a finales de 2024, aunque no fue hasta febrero cuando se hizo pública la noticia. Por su parte, Luis Enríquez está separado y tiene cuatro hijos, por lo que formarán una familia súper numerosa.

Un año sabático

En plenas fiestas navideñas, la presentadora se ha ido de concierto. Se subía al escenario del Festival Starlite de Madrid Manuel Carrasco y ella no quiso perderse la oportunidad de verlo en directo. Especialmente al saber que aquí ponía el broche de oro a su gira. Aquí, la estrella de Antena 3 ha vuelto a ponerse frente a los micrófonos y comienza valorando el tiempo de reflexión y descanso que se tomará el cantante cuyas canciones jaleó: “Creo que en esta vida hay que saber parar. Sobre todo los que nos dedicamos a esto, los que estamos un poco de cara al escaparate necesitamos en un momento dado reposar y cargar pilas”.

Ante estas circunstancias de Manuel Carrasco, se le plantea a Susanna Griso en qué emplearía el tiempo si ella decide tomarse un año sabático y aparcar su buena labor al frente de ‘Espejo Público’. Lo tiene claro: “Hacer cosas que siempre he querido hacer, como mejorar mi francés, viajar, tener tiempo, no madrugar”, enumera la periodista, que parece que ansía tanto ese merecido descanso que ya tiene la lista preparada: “No estoy diciendo que me lo coja el año que viene, que ahora parece que estoy yo anticipando… Ojalá me llegue el momento, pero vamos, sí me gustaría hacerlo”.