El demoledor comunicado de Anabel Pantoja tras la comentada ruptura: "Estoy sola"

Otra vez vuelve a estar de actualidad y ajena a su voluntad. Las navidades de Anabel Pantoja han saltado por los aires. Lo que debía ser una Nochebuena tranquila en familia se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza emocional para la sobrina de Isabel Pantoja, que atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal. Así lo ha desvelado Luis Pliego, director de Lecturas, en directo en ‘El tiempo justo’, avanzando la exclusiva que la revista publicará este miércoles en portada: la ruptura entre su novio y su madre.

Según el colaborador, David se ha plantado y le ha dicho: "No quiero pasar la Nochebuena con tu madre". Una demoledora frase que ha dejado a la sobrinísima descolocada y, al parecer, entre la espada y la pared, con lloros y disgusto incluidos.

Tal y como se ha explicado en el programa, la idea inicial era pasar la Nochebuena en Madrid, un plan que ya se había puesto sobre la mesa. Sin embargo, David ha sido rotundo: no está dispuesto a compartir mesa ni espacio con su suegra, Merchi, ni siquiera viajando a Canarias, donde el año pasado lograron reunirse todos bajo el mismo techo. La negativa ha sido tan firme que, según Pliego, David habría llegado a decir que no entrará en la casa mientras esté ella, evidenciando que la relación ha pasado de tensa a abiertamente hostil, cuentan desde el programa.

Ahora, Anabel Pantoja ha mostrado su cruda realidad a través de unos stories en los que se ha desahogado con sus seguidores y ha mandado un significativo mensaje a todas esas madres a las que considera superheroínas. La sobrina de Isabel Pantoja, exconcursante de 'Supervivientes', ha llevado a su hija al médico y está únicamente centrada en su salud. "Ahora mismo estoy sola", se ha lamentado en Instagram, donde se ha sincerado sobre su situación, hablando sobre la ayuda que recibe de Merchi, su madre, y la distancia con David Rodríguez, su pareja, tal y como revela Outdoor.

Su hija, enferma

Cuenta que su hija está con 38 de fiebre y, al borde de las lágrimas, ha visitado el centro médico con la pequeña. "Quiero mandarle un mensaje a las supermamis, que sois todoterrenos, con dos, tres, cuatro peques, con dos, tres virus, con curro por la mañana y por la tarde, y sin ayuda. Me parecéis unas heroínas. Yo ahora mismo estoy sola. Es verdad que una mami te ayuda mucho, pero cuando estás sola... ¿Cómo sobrevives? Yo me pongo a pensar en la que tiene dos hijos, tres, o cuatro... y digo ¿qué?", ha expresado a través de sus stories de Instagram, donde se ha desahogado sobre su situación, que es ahora especialmente delicada, con la pequeña Alma malita.