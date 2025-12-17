El momento más duro de Abraham Mateo: encerrado en el baño y obligado a cantar

Tras la visita de Malú, ‘El Hormiguero’ mantuvo el ritmo con la llegada de Abraham Mateo, que atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera musical. El artista vive un éxito global gracias a ‘Quiero decirte’, la canción que interpreta junto a Ana Mena y que, tres años después de su lanzamiento, ha logrado conquistar al público de todo el mundo.

Durante la entrevista, Pablo Motos destacó que Abraham Mateo celebra 20 años de trayectoria, un dato que refleja su evolución constante desde que comenzó siendo un niño hasta consolidarse como uno de los artistas más versátiles del panorama actual.

Sin embargo, ese camino no estuvo exento de momentos difíciles durante su infancia. El propio cantante recordó que algunos compañeros le daban la espalda al verlo firmar autógrafos en el recreo y que incluso llegaban a criticarlo e insultarlo. La situación fue tan complicada que el centro llegó a asignarle seguridad dentro del colegio.

Uno de los episodios más duros tuvo lugar en el instituto, cuando debía atravesar un pasillo para ir a comprar un bocadillo. “Cada día, pasar por ese pasillo era horrible”, confesó. En algunas ocasiones incluso lo encerraban en el baño y lo obligaban a cantar. Finalmente, decidió continuar sus estudios a distancia.

Experiencias paranormales

En el programa de Antena 3, Abraham Mateo también repasó algunas curiosidades personales durante la charla. Contó que ha tenido varias mascotas, entre ellas loros y un camaleón, reconoció que es un auténtico desastre con los móviles y confesó que ‘Rocky Balboa’ es su película favorita. De hecho, recordó que llegó a participar en una velada de boxeo.

Para cerrar, el cantante habló de su interés por el mundo esotérico y compartió una impactante experiencia paranormal vivida en su familia. Relató que su abuela María se levantó una noche, fue al baño y se encontró con su madre, ya fallecida, arrastrando algo parecido a un ataúd hasta la habitación donde dormían sus hijos, Damián y José Mari. Una semana después, un autobús atropelló a su tío Damián cuando iba al colegio, dejándolo en coma durante mucho tiempo.