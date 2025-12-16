Ana Obregón confirma su relación con Jeffrey Epstein, aunque desmiente cómo conoció al depredador sexual: "Me repugna"

Ana Obregón ha sido la protagonista de hoy después de que su nombre haya aparecido en el New York Times, donde se afirmaba que había tenido una relación con el empresario, calificado como depredador sexual, y que este había trabajado para la familia de la bióloga. La actriz ha reconocido en 'Y ahora Sonsoles' su impacto al conocer la noticia: "Estoy flipando, porque no es plato de buen gusto. Esta mañana me han escrito para decirme que había salido en el New York Times por lo de Jeffrey Epstein, pero esto es muy largo y te lo quiero contar con pelos y señales".

Según ha relatado, no es la primera vez que el diario estadounidense se pone en contacto con ella. "Hace diez años se pusieron en contacto conmigo del New York Times, y yo no quise saber nada de ese hombre. Hoy se han vuelto a poner en contacto conmigo a través de mi representante", ha explicado. Obregón no ha ocultado su malestar por la asociación de su nombre con el financiero. "Me pone nerviosa porque que te unan el nombre a un depravado de esa magnitud, es asqueroso. ¿Cómo se puede ser de una cara y luego tener otra?", ha añadido.

La actriz ha situado los hechos a comienzos de los años 80, cuando se trasladó a Estados Unidos para formarse como intérprete. "Yo acabo mi carrera y me voy a Estados Unidos a seguir mi sueño. Hago una prueba en una escuela de interpretación en Nueva York, y al principio me entró angustia", ha recordado. Fue entonces cuando una persona le presentó a Epstein. "De repente un día, una persona me dice que me va a presentar al soltero de oro de Nueva York: Jeffrey Epstein". Sobre aquella primera impresión, ha reconocido que "tenía 28 años y pensé que era un chico muy guapo, muy inteligente. Estaba buenísimo".

Obregón ha explicado que la relación fue evolucionando hacia una amistad. "Me decía que le encantaría verme, desayunamos un día, me mandó al chofer, y empezamos una amistad", ha contado. "Poco a poco empezamos a vernos para desayunar todos los días. Era el 1981, y en aquel momento yo estaba saliendo con Miguel Bosé. Cuando se lo dije, se quedó un poco flasheado, pero tampoco hacía ningún avance para tener una relación amorosa". La actriz ha añadido que esa amistad duró "uno o dos años" y que incluso llegó a presentarlo a sus padres durante un verano en España. "Yo le traje a España solo para presentarle a mi familia", ha insistido.

La intérprete ha negado rotundamente cualquier vínculo económico o familiar. "Aquí la única verdad que se sabe es la mía, que es la que lo he vivido. Jeffrey no sabía nada de mis padres ni su dinero. Lo de que mi padre estaba quebrando es una tontería. No había relación económica de nada con mi familia", ha afirmado. También ha aclarado que, tras regresar a Estados Unidos, Epstein le ofreció alojarse en su casa después de que su apartamento se incendiara, y subrayó que la relación terminó definitivamente en 1982, al volver a España. De hecho, señala que, cuando Ana volvió a Estados Unidos en 1984, mudándose a Los Ángeles, ya no tuvo relación con él.

Por último, Ana Obregón ha recordado el momento en el que descubrió la verdadera dimensión del caso. "Pasan mogollón de años. En el año 2010, me fui a Estados Unidos a vivir cerca de mi hijo, que había recibido una beca para la universidad, y me puse la televisión", ha explicado. "Había una serie sobre un agresor sexual y me puse a verla. Al final, cuando puso que era el caso de Jeffrey Epstein, no me lo podía creer". Visiblemente afectada, ha concluido con contundencia: "¿Cómo es posible que un hombre que era dulce y generoso, que no intentó nada conmigo, evolucionara de esa manera? Me repugna haber sido su amiga. Me hierve la sangre".