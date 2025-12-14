Alejandro Sanz se desnuda en el documental de Movistar Plus+ ‘Cuando nadie me ve’

'Cuando nadie me ve' es una serie documental original de Movistar Plus filmada en un momento de transformación personal y creativa de Alejandro Sanz, uno de los artistas más influyentes del panorama internacional, apuntan en la plataforma.

Un viaje emocional en el que el cantante revisita su historia, conecta con sus orígenes flamencos y se enfrenta a nuevos desafíos con honestidad y pasión. Entre rutinas cotidianas, silencios reveladores y momentos nunca antes compartidos, descubre al hombre detrás del icono: vulnerable, cercano, generoso, con sentido del humor y en constante búsqueda.

Con más de 200 horas de grabación, material de archivo personal y exclusivo, y testimonios clave de figuras determinantes en su vida personal y profesional, como Rosalía, Juanes, Shakira, Luis Fonsi, Laura Pausini, Juan Luis Guerra o Nathy Peluso, entre otros.

Dirigida por Álvaro Ron, 'Cuando nadie me ve' ofrece una oportunidad única: conectar no solo con los millones de seguidores de Alejandro Sanz, sino también con un público amplio que disfruta de historias universales sobre grandes artistas.

Fecha de estreno de 'Cuando nadie me ve'

Alejandro Sanz ha declarado que le hace “mucha ilusión culminar este proyecto con Movistar Plus+ y con la dirección de Álvaro Ron”. “Ha sido un viaje emocionante, a veces divertido y a veces difícil. Pero qué somos si no luz y oscuridad. Espero que lo disfruten", destaca.

En Movistar, el director se pregunta "¿qué hay dentro de algunas personas que les empuja a escribir canciones o a pintar?, ¿qué agujero tienen que llenar que necesitan crear…?, ¿quién lo sabe? Alejandro Sanz, el artista español de pop más reconocido de todos los tiempos, admite que expresa mejor sus sentimientos con su música que al hablar. Quizá eso es lo que siempre me ha intrigado de una leyenda que ha concedido miles de entrevistas en su carrera, pero prácticamente no ha hablado de su vida personal, de sus aciertos, sus errores, sus dudas, sus luchas, su familia, sus amores… Su discografía es su mejor autobiografía; todas sus canciones son un pedazo de su vida privada. Por eso, el día que nos conocimos, hicimos un pacto: yo le propuse hacer un retrato cubista de su historia a través de sus canciones y él aceptó compartir momentos de su vida íntima que nos ayudan a comprender a la persona dentro del artista. Esa parte de Alejandro Sánchez Pizarro cuando se encierra tras puertas abiertas… Cuando nadie le ve".