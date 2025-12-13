Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ana Peleteiro, tras los pasos de David Broncano con su particular 'Revuelta' en Ribeira

El estreno de su nueva iniciativa está prevista para este domingo a las 20:00 en YouTube y Spotify

La atleta gallega y medallista olímpica, Ana Peleteiro, en los Premios Laureus

La atleta gallega y medallista olímpica, Ana Peleteiro, en los Premios Laureus / Europa Press

Lucía Martínez

«Dejo de ser atleta». Con esta frase contundente, la deportista Ana Peleteiro ha anunciado una nueva etapa en su vida a través de redes sociales. Luego de inaugurar Área Café en Ribeira en junio de este año, desde hace unos días, Peleteiro dejaba pequeñas pistas a sus seguidores sobre un nuevo proyecto que vería la luz muy pronto. Y ese día ha llegado por fin. Ana Peleteiro acaba de anunciar que dejará de ser atleta, pero solo durante cada domingo -tranquilos-, en los que presentará su propio Late Show: Pele Late.

Así será Pele Late

Según ha explicado la medallista olímpica a través de sus redes sociales, su propio Late Show será un espacio «para sentarme a hablar de tú a tú, reírme, conocer a personas increíbles y tocar temas que de verdad importan». Entre ellos, cita temáticas como el racismo, la salud mental, la situación de los jóvenes en España o el cambio climático. En el vídeo compartido a través de redes sociales aparece un pequeño avance en el que pueden verse algunos de los invitados del Late Show, como Samantha HudsonJesús Calleja, Sindy Takanashi o Antonio Resines. "Va a haber entrevistas, salseos, actualidad, humor...», confiesa la deportista.

El estreno está previsto para este domingo, 14 de diciembre, a las 20:00 en YouTube y Spotify. «Os espero en esta nueva etapa», ha finalizado Peleteiro.

