Islandia también se va de Eurovisión por la participación de Israel
Se suma a España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos, que ya adelantaron que no estarán en la edición de 2026
EFE
Berlín
La televisión pública islandesa RÚV anunció este miércoles que se retirará de la próxima edición de Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tomase la decisión de permitir la participación de Israel, sumándose a otros cuatro países que ya anunciaron su salida por este motivo, España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos.
- ¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?
- La declaración de amor del expresidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, a la ciudad: 'Como en casa
- Los regantes del Páramo Bajo en León y la comarca de Benavente 'pagarán la tarifa un 173% más cara
- Se pone en marcha una original manera de pasear con los mayores por Zamora
- ¿De dónde vienen los inmigrantes a Zamora? Estas son las nacionalidades de origen más frecuentes
- Un vecino de Benavente iba a crear con un conocido una empresa de compra de coches: el dinero desapareció
- El zamorano Andrés Vaquero y sus 104 años: Sopla las velas en familia, se va a misa e invita a los vecinos en el bar del pueblo
- Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico