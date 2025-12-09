Isabel San Sebastián no es admitida en el restaurante de José Andrés en Nueva York: "Tienes el local más pijo de NYC"
"Tanto presumir de solidaridad y sencillez..."
La periodista y escritora Isabel San Sebastián anda disfrutando de este puente festivo en Nueva York y entre sus planes estaba disfrutar de la cocina del restaurante Nubeluz, en el hotel Ritz-Carlton, a cargo del español José Andrés. Su plan se ha visto frustrado por incumplir el código de vestimenta que exige, bien visible a la entrada del establecimiento y al inicio de su página web: "Ropa de cóctel, sofisticada y elegante": nada de pantalones cortos ni gorras de béisbol, tampoco prendas ni zapatos deportivos por muy caros que sean.
San Sebastián, como ella misma refiere en su cuenta de "X", se presentó en el "Nubeluz" calzando botas. No especifica de qué marca, pero habrá que suponer que eran de abrigo, dado que, añade, en Nueva York la temperatura era de "siete grados bajo cero". El reglamento del local es estricto y excluye el calzado informal, incluso las botas "Uggs", a pesar de su elevado precio. También los zuecos de "Crocs" y "Birkenstocks".
La periodista no se ha tomado nada bien el haber sido rechazada en el restaurante de José Andrés, al que acusa abiertamente de "clasista". En una entrada en "X", subida el mismo sábado, estalla contra el cocinero asturiano. "Somos todos ciudadanos del mundo, como dices tú, pero hoy nos han negado la entrada en tu local", se queja. Y después de exponer lo sucedido, concluye: "Tanto presumir de solidaridad y sencillez y tienes el local más pijo de NYC".
