Rosalía cuenta en la televisión brasileña cómo se cortó el pelo en España: "Cometí un error"

Rosalía volvió a poner a España en el foco. La cantante catalana participó en la última emisión del programa Conversa com Bial, grabado en el Copacabana Palace de Río de Janeiro, donde repasó su nueva etapa artística con Lux, su último álbum.

Entre ellos, reapareció una anécdota muy conocida para sus fans: el día que se cortó el pelo por error sobre el escenario del Coliseum de A Coruña, durante el Motomami Tour en 2022.

“Cuando yo digo que perdí el pelo allí en la ciudad de cristal ('Y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé' dice en la canción Reliquia) es porque me corté el pelo en el escenario. Cada show me cortaba las trenzas, porque no eran reales, eran extensiones, pero cometí un error y corté pelo de verdad”, contó la artista, que relató el episodio entre risas. “A veces pierdo el pelo y a veces pierdo otras cosas, así es la vida”, añadió.

La referencia conecta directamente con el verso de Reliquia que los seguidores habían señalado en las últimas semanas: “Y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé”. La mención situó a A Coruña en el centro del debate en redes y disparó la curiosidad de miles de escuchas.

Un incidente que marcó un verso

La historia de la “trasquilada” se había hecho viral ya en 2022, cuando Rosalía publicó una foto en redes sociales mostrando el pequeño corte accidental. Pero su explicación en televisión confirma que aquel momento tuvo más peso del que parecía.

En la entrevista, la artista recordó que aquello formaba parte del show, pero lo sucedido en A Coruña fue “un error real”, lo que convirtió el gesto en un recuerdo imborrable para ella y, ahora, también en un elemento narrativo de su nueva música.

La ciudad vuelve así a colarse en su universo artístico en pleno lanzamiento de 'Lux', un álbum que, según explicó, mezcla misticismo femenino, influencias globales y tres años de experimentación sonora y visual. Su próximo tour internacional pasará por Brasil en 2026, aunque A Coruña no está en esta ruta, solo Madrid y Barcelona en España.

A Coruña y Rosalía, una conexión que sigue creciendo

No es la primera vez que la cantante sitúa A Coruña en el mapa pop internacional. En las últimas semanas, la ciudad también se volvió viral en TikTok gracias a vídeos que mezclan imágenes de la urbe con avances de canciones del disco, especialmente 'Quién pudiera', reforzando una relación que sus fans celebran como una especie de guiño afectivo de la artista hacia la ciudad.