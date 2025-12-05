Entramos en la casa de Fernando Alonso (44 años): una mansión de 10 millones de euros, con pista privada de kartings y museo de coches antiguos

Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, tres veces subcampeón y protagonista de algunas de las maniobras más memorables del automovilismo moderno. ¿Por qué no merecer una modesta mansión como la suya? Toda la fama y el éxito que ha logrado sobre el asfalto le ha servido para cubrirse las espaldas con negocios, patrimonio y propiedades que le permiten el 'status' en el que se mueve. Aun así, para su vida personal siempre ha sido muy reservado.

Tanto que, desde hace pocos días se rumorea que Fernando Alonso y Melissa Jiménez podrían estar esperando a su primer bebé juntos... Pero como de costumbre, ninguno de los dos ha decidido hacer ningún tipo de declaración. Su historia juntos, siempre fue discreta y comenzó de forma casi accidental: se conocieron en el trabajo, cuando Melissa volvió a coger el micrófono y fichó por DAZN para cubrir la Fórmula 1. Más tarde, fue un aficionado el que captó una instantánea de ambos paseando por Mónaco y, poco después, la revista ¡Hola! confirmó que eran pareja.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez podrían estar esperando un hijo juntos

Después de más de dos años de relación, el piloto asturiano y la periodista parecen vivir una historia consolidada. El propio Fernando Alonso dejó la puerta abierta en una entrevista hace tiempo a su deseo de convertirse en padre. Melissa Jiménez, mientras tanto, ha desaparecido de las redes sociales y prácticamente de su cadena. La última vez que la vimos en un circuito fue en septiembre en Monza. A eso se suma que Alonso, con 44 años, podría estar planteándose sus últimas temporadas en activo... ¿Están preparando una nueva vida para lo que se viene? Lo que está claro es que el hogar en Oviedo del piloto tiene espacio de sobra para uno más.

La mansión de Fernando Alonso en Oviedo: un oasis de lujo y automovilismo

Su refugio personal está en Asturias. Allí, en las afueras de Oviedo, el piloto disfruta de una mansión tan espectacular como discreta: una propiedad valorada en unos 10 millones de euros, que adquirió en su etapa junto a Raquel del Rosario y que con los años se ha revalorizado. La casa ha sido moldeada al gusto del asturiano, que la ha convertido en un oasis privado equipado con pista de karting, zona de golf, piscina, spa, sala de cine y hasta un museo de coches antiguos. Todo ello rodeado de árboles que garantizan la intimidad que tanto le gusta.

Es cierto que durante años vivió en Lugano, donde conserva otra residencia con vistas al lago, pero a día de hoy su vida late con acento asturiano y orgullo. ¿Será este un buen hogar para formar una familia? Pronto lo sabremos...