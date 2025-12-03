Paula Vázquez (51 años): “He visitado ocho países en dos meses y este es el único al que volvería”

No es la primera vez que Paula Vázquez hace las maletas para hacer un gran viaje y marcharse bien lejos, en el sentido más literal del término. Porque aunque muchos piensen que el programa de viajes que TVE está emitiendo actualmente bajo el título de ‘Hasta el fin del mundo’ es el primero que realiza la popular presentadora, nada más lejos de la realidad.

Hace ya la friolera de 17 años que la gallega se embarcaba en una aventura similar. Entonces se llamó ‘Pekín Express’ (emitido por primera vez en 2008) y le llevó a recorrer los 10.000 kilómetros que separan Moscú y Pekín, siguiendo la ruta que traza el Transiberiano, uno de los trenes más bonitos e icónicos del mundo.

Ahora, casi 20 años después, la popular presentadora ha asumido de nuevo el reto de realizar una ruta de características similares, pero cambiando de escenario y recorriendo un nuevo continente: Latinoamérica.

La gran ruta por América del Sur

El rodaje del nuevo programa de televisión la ha llevado de viaje por todo el continente durante más de dos meses, en los que ha visitado ocho países (Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile), recorrido más de 16.000 kilómetros y cogido hasta 20 aviones.

Un ‘lujo’ solo accesible para los miembros del equipo, no para los concursantes, que deben buscarse la vida para llegar hasta las diferentes etapas con un presupuesto limitado. Esa es la dinámica del juego.

“Han sido dos meses muy intensos, con días de siete horas de autobús, a veces 24 horas de viaje porque tenías cinco paradas en otro sitio… ha sido realmente agotador”, tal y como ha declarado la propia presentadora al medio digital especializado en música, cine, deporte y cultura Raw Magazine durante la entrega de premios Iris a los que Vázquez estaba nominada.

“No me esperaba tanta aventura, cada día era una aventura brutal”. Y es que durante la grabación del programa, han visitado desde volcanes a salares gigantes, como el de Uyuni, en Bolivia, que es el desierto de sal más grande del mundo.

El único país al que volvería

Ante tal magnitud de escenarios, la reportera no ha podido evitar preguntarle por el lugar que más le ha sorprendido de todos. “No puedo decir uno concreto, pero puedo decir que a Chile volvería, me sorprendió mucho por sus construcciones, se me parecía a Europa, parecía incluso algo nórdico”, señala Paula.

Y aunque ese es el país que elige como favorito si tuviera que volver, no ha dudado en señalar las bondades del resto de destinos por los que han pasado. “En Ecuador comí muy bien, en Costa Rica era todo alegría y flores, en Panamá el calor era terrible pero su gente increíble, es que nos trataron muy bien en toda Latinoamérica, la recorrimos de norte a sur”.

No es solo una forma de hablar. De hecho, ‘Hasta el fin del mundo’ les ha llevado desde Costa Rica hasta Ushuaia, en Tierra de Fuego, la punta más extrema de Argentina, viviendo mil aventuras. “El programa me ha permitido volver al Amazonas después de 20 años. Hemos pasado por todo un poco, pero hemos llegado al fin del mundo”, concluye feliz.