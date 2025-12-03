Entramos en la casa de Marta Hazas (47 años) y Javier Veiga (52 años): un ático de 135 metros cuadrados, con un salón en color negro, una nevera acristalada y un imponente sofá

Marta Hazas y Javier Veiga forman una de las parejas más sólidas y queridas del cine y la televisión española tanto por su química inigualable, su sentido del humor o su gran complicidad. Desde que se conocieron en el rodaje de 'Muertos de amor' en 2012, han trabajado juntos en numerosos proyectos, como la serie 'Pequeñas coincidencias' o la película 'Amigos hasta la muerte', a través de su productora Medio Limón.

Ahora vuelven a compartir el foco mediático gracias a 'Playa de lobos', una película que mezcla el thriller psicológico y la comedia de suspense rodado íntegramente en Fuerteventura. Dirigida y escrita por Javier Veiga, sus protagonistas son Marta Hazas, Guillermo Francella y Dani Rovira y llegará a los cines el próximo 5 de diciembre. A sus 47 y 52 años respectivamente, Marta Hazas y Javier Veiga viven en un ático de 135 metros cuadrados en el centro de Madrid y donde la popular pareja ha creado un espacio lleno de rincones y detalles únicos en los que suelen pasar muchas horas juntos cuando sus agendas se lo permiten. Un refugio íntimo y personal valorado en un millón de euros.

Así es el hogar de Marta Hazas y Javier Veiga: lleno de luz natural y con azotea

Su casa en Madrid es un ático de unos 135 metros cuadrados, situado en el popular barrio de La Latina y conectado directamente con la azotea, lo que multiplica la sensación de amplitud y de vida al aire libre. No es su primera vivienda en la capital ya que antes, Marta vivió en un pequeño estudio de unos 40 metros en Malasaña, que aún conserva como parte de su patrimonio, pero este ático es el hogar que comparten y donde han volcado su estilo común.

El corazón del ático es un gran salón-comedor abierto, inundado de luz natural gracias a los ventanales que dan acceso directo a la terraza y a la azotea. La decoración se mueve entre tonalidades como el blanco y los neutros, con toques de color muy pensados: verdes, negros y algún estampado, además de piezas singulares que recuerdan el universo de 'Amélie' y detalles vintage que aportan calidez.

Una cocina funcional donde disfrutar de momentos juntos

La cocina, integrada o muy próxima a la zona de día, está pensada para la vida social y en ella podemos ver encimeras amplias, almacenaje bien resuelto y una estética limpia que combina el blanco con elementos en madera o negro. Con una nevera cristalada, es un espacio práctico donde se intuye que disfrutan cocinando para amigos y familia, reforzando esa imagen de pareja que convierte la casa en punto de encuentro más que en simple lugar de paso.

La terraza: su verdadero refugio

El dormitorio principal apuesta por una paleta suave, textiles acogedores y un cabecero protagonista en la cama, creando un ambiente muy relajante que contrasta con el ritmo frenético de rodajes y estrenos que viven Marta y Javier. Los toques personales llegan con fotografías, libros y objetos de rodajes que se cuelan en estanterías y mesillas, recordando que este ático es también archivo emocional de sus carreras.

Eso sí, la gran joya de la casa es la conexión directa con la azotea: una terraza amplia donde han creado zonas diferenciadas de chill out, comedor exterior y rincones verdes con plantas en maceta. Con muebles de exterior sencillos, mucha madera, textiles cómodos y alguna pieza "de mercadillo", han construido un espacio bohemio y muy vivido, perfecto para reuniones con amigos, leer los guiones sobre la mesa y disfrutar de las cálidas noches de verano mirando el skyline de Madrid.

Este ático madrileño de Marta Hazas y Javier Vega resume bien el momento que vive la pareja: luminoso, creativo, funcional y sin estridencias, pensado para trabajar, descansar y recibir a gente.