La franquicia de Juego de Tronos renueva dos series en HBO

‘El Caballero de los siete Reinos’ ha sido renovada para una segunda temporada y ‘La Casa del Dragón’ tendrá la cuarta entrega. Durante la presentación a la prensa en Nueva York, Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y HBO Max Content, anunció oficialmente la renovación de las dos series de la franquicia de Juego de Tronos.

Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series dramáticas y películas de HBO, declaró: "Estamos encantados de poder ofrecer nuevas temporadas de estas dos series durante los próximos tres años a la legión de fans del universo de Juego de Tronos. Juntas, revelan lo extenso y rico que sigue siendo el universo imaginado por George R. R. Martin. En enero, creo que el público quedará encantado con la inspiradora historia de Dunk y Egg, dos personajes sin suerte en la vida, que George e Ira Parker han plasmado de forma tan magnífica. Y este verano, ‘La casa del Dragón’ volverá a encender los ánimos con algunas de sus batallas más épicas hasta la fecha".

Acerca de 'El Caballero de los siete Reinos: desde el mundo de Poniente' llega una entrañable historia centrada en las aventuras de una pareja inesperada. El reparto de la primera temporada incluye a Peter Claffey como Ser Duncan "Dunk" el Alto, Dexter Sol Ansell como Egg, Daniel Ings, Bertie Carvel, Danny Webb, Sam Spruell, Shaun Thomas, Finn Bennett, Edward Ashley, Tanzyn Crawford, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Tom Vaughan-Lawlor y Daniel Monks. Cocreador y productor ejecutivo, George R. R. Martin; cocreador, showrunner y productor ejecutivo, Ira Parker. Productores ejecutivos Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal y Vince Gerardis. Directores, Owen Harris y Sarah Adina Smith.

La Casa del Dragón, explican en HBO, está basada en ‘Fuego y Sangre’ de George R. R. Martin. La serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, cuenta la historia de la Casa Targaryen. El reparto de la tercera temporada incluye a Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim. Cocreador/showrunner/productor ejecutivo, Ryan Condal; cocreador/productor ejecutivo, George R. R. Martin; productores ejecutivos Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett.