‘Aida y vuelta’ ya está aquí: todo sobre el regreso de una de las series más icónicas de España

La 'Aídamanía' empieza a desatarse: ya están disponibles tanto el teaser poster, protagonizado por las caras de sus icónicos personajes, como los posters individuales que presentan a cada integrante de ‘Aída y vuelta’, la película que supondrá el salto a la gran pantalla de la serie ‘Aída’ el próximo 30 de enero de 2026. Las creatividades, apuntan desde Mediaset, obra de la agencia creativa SOPA, revelan el espíritu del filme, así como el tono desenfadado, pero al mismo tiempo emocional y reconocible, del universo creado por Paco León, director de la película y autor del guion junto a Fer Pérez, que recoge la atrevida esencia social y cultural de la serie iniciada hace ya veinte años, evidenciando su vigencia y modernidad.

‘Aída y vuelta’, distribuida en cines por Sony Pictures Entertainment Iberia, es una producción de Globomedia (THE MEDIAPROSTUDIO) y Telecinco Cinema, con la participación de Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video, donde estará disponible tras su paso por las salas. Laura Fernández Espeso y Javier Méndez son los productores por parte de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Ghislain Barrois y Álvaro Augustin por parte de Telecinco Cinema.

Los protagonistas

En Mediaset informan de que la película reúne a Carmen Machi, Miren Ibarguren o Mariano Peña, además de Eduardo Casanova, Pep Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo, junto a un total de 96 actores, buena parte de ellos seleccionados en un multitudinario casting online a través de la cuenta oficial de la película en Instagram, @Aídalapeli, que ya ha superado los 100.000 seguidores. ‘Aída y vuelta’ combina ficción y metacine para narrar el rodaje de un capítulo de la mítica serie, jugando con los personajes y sus actores delante y detrás de la cámara, dando pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.