Wyoming y Gemma Nierga brIllan en los Ondas con los discursos más aplaudidos: "Un periodista deja de serlo cuando miente"
El presentador de 'El Intermedio' cargó contra los falsos periodistas, mientras la catalana hizo un discurso a favor de la inmigración
Kevin Rodríguez
Los Premios Ondas celebraron el miércoles su certamen en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Allí, dos de los premiados, Wyoming y Gemma Nierga, fueron los más aplaudidos por sus discursos posteriores a la recogida del galardón.
El presentador de 'El Intermedio' centró su discurso en la verdad, cargando con los falsos periodistas y la reciente condena al Fiscal General del Estado: "Quiero acordarme de los profesionales de la información que están siendo señalados desde enmascarar mentiras. Y para remate de lo que hemos escuchado recientemente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se ha ratificado y legalizado la mentira como un arma estratégica".
"Un periodista deja de serlo cuando miente, ese no es el cometido. Un periodista es garante de la verdad y como ciudadano exijo una vez más el derecho constitucional a la información veraz", reclamó el rostro de laSexta, que además pidió "luchar contra los enemigos de la libertad que estuvieron, están y estarán ahí. Y solo les cabe una duda que nos la exponen con la chulería de los señoritos de los santos inocentes: si entrarán con lanzallamas o con motosierras".
La otra ovación se la llevó Nierga, la presentadora de La 2 Cat al centrar el final de su discurso en la inmigración: "Acabo con un deseo. Hoy los que recogemos los premios nos llamamos Toñi, Mónica, Isaías, Alejandra... Yo tengo un sueño: que en los Ondas de dentro de un tiempo los premiados se llamen Usman, Salma, Mohamed... Porque eso querrá decir que los que hoy quieren expulsarlos no han ganado y que en este país hemos sabido darles la oportunidad que merece", proclamó.
- El alcalde de un pueblo de Zamora se enfrenta a 15 años por beneficiar a su nuera
- Siete heridos por colisión de turismo y una furgoneta al intentar esquivar un animal en la carretera provincial de Pobladura del Valle
- Guarido, el alcalde que menos cobra de España: 'La gente es muy sensible a esas cuestiones
- Alarma en Pinilla: el riesgo de caída de una grúa inestable moviliza a los servicios de emergencia de Zamora
- El 25-N y un pequeño pueblo de Aliste, unidos para siempre por el trágico crimen machista descubierto hace 11 años
- La feria de ocio Muévete regresa por Navidad a Zamora con nuevas atracciones
- Intercambio de idiomas en Zamora: estos son los lugares donde puedes practicar
- Un zamorano se queda sin cien mil euros en la estafa de las criptomonedas