Telecinco
Sandra Barneda agota su paciencia y expulsa a Mayeli de 'La isla de las tentaciones': "No puedo tolerar un acto de violencia"
La presentadora habla con la joven después de su comportamiento en el programa y decide que debe ser expulsada
Kevin Rodríguez
'La isla de las tentaciones', que ya prepara su décima edición y ha visto cómo han destapado la verdadera cara de un soltero gracias a 'First Dates', emitió anoche su duodécimo programa con una huida de una hoguera y la primera expulsión disciplinaria.
Sandra Barneda fue directamente a hablar con Mayeli, después de que esta abandonase la hoguera para colarse Villa Montaña y se enfrentase a su novio, Álvaro Rubio. Al ver a la presentadora entrar con gesto serio, Mayeli ha reconocido su error: "No he sido capaz de gestionar mis pensamientos, mi negatividad interna y me ha venido grande esta situación".
"Los miedos, a veces, traspasan cualquier lógica, y lo hemos visto muchas veces en 'La isla de las tentaciones'. Pero lo que no puedo tolerar es un acto de violencia lanzando ese vaso hacia uno de los solteros", exponía la presentadora, que comunicaba a la protagonista que debía abandonar el programa.
"Asumo las consecuencias de lo que he hecho. No lo pensé cuando lo hice, solo actué desde la rabia y la impulsividad", dijo emocionada Mayeli. "¿Por qué lo hiciste?", quiso saber Barneda.
"He invadido a la villa de los chicos, he dicho un montón de sandeces, un montón de tonterías y mi único escape ha sido coger e irme", respondía la joven.
Entonces, Sandra le preguntaba por su relación con Álvaro: "Al entrar al programa te dije que ponía en el fuego las dos manos por él, pero me he venido abajo. No confío en él y no quiero estar con él. Me hace pensar que todo lo que hemos vivido era una mentira y que no le tenía que haber perdonado los cuernos que me puso antes de entrar".
"No lo entiendo, Mayeli. ¿Te has dado cuenta en dos días de eso?", cuestionaba la presentadora sorprendida. La joven ha respondido que tiene una conversación pendiente con su novio: "Solamente quiero irme y no pensar", ha concluido.
