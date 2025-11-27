Toda la verdad sobre los episodios más polémicos de las memorias del rey emérito narrada por testigos directos en ‘El Precio de la Corona’

Tan solo unas horas después de que se publiquen en España las memorias del rey emérito, en las que Juan Carlos I ofrece su propio relato de diferentes episodios de su vida pública y privada, Telecinco emitirá ‘El Precio de la Corona’, título del nuevo especial de ‘El Precio de…’ que Santi Acosta conducirá en directo el próximo miércoles 3 de diciembre, tras la nueva entrega de ‘La Isla de las Tentaciones’. Producido por Mediaset España en colaboración con Producciones Mandarina y Nivaria Océano, el programa ofrecerá un amplio documental dirigido por el propio Santi Acosta que realizará un exhaustivo recorrido por los claroscuros de la figura del rey emérito y por los pasajes más polémicos narrados en el libro.

Sus verdaderas relaciones familiares -con doña Sofía, su hijo el rey Felipe VI y la reina Letizia, con las infantas y sus nietos-; sus relaciones extramatrimoniales con otras mujeres como Corinna, la fotoperiodista Queca Campillo y Marta Gayá; la influencia del Caso Noos y el accidente de Botsuana en su reinado; las circunstancias de su abdicación y su nuevo exilio en Abu Dabi; los negocios que originan su fortuna acumulada; lo que le depara el futuro; y las incógnitas en torno a la gestión de su herencia; serán algunos de los temas que abordará el programa, que también elaborará un perfil de la personalidad del monarca y analizará los motivos detrás de la publicación del libro en este momento.

Miguel Ángel Revilla, Queca Campillo...

El documental contará con el testimonio del empresario Francis Franco, nieto del dictador, quien lo designó como su sucesor al frente de la Jefatura del Estado; Miguel Ángel Revilla, demandado el pasado mes de abril por el rey emérito por una supuesta vulneración de su derecho al honor, siendo la primera ocasión en la que el rey emérito recurría a los tribunales; y de Iñaki Anasagasti. También abordará la importante figura en la vida de Juan Carlos I de Queca Campillo, amiga íntima con la que compartió una relación secreta de más de 30 años, con las intervenciones de Rosa Villacastín y Lourdes Crespo, amiga y ahijada, respectivamente, de la fotoperiodista, ya fallecida. Ambas revelarán confidencias que esta compartió sobre su experiencia junto al monarca.

El relato literario también será contrastado con las intervenciones, entre otros, de José Luis Ortega, exjefe de gabinete de doña Sofía; y de periodistas y expertos en Casa Real como Jaime Peñafiel, Consuelo Font, Manuel Cerdán, Mariángel Alcázar y Javier Chicote. La emisión del documental se verá complementada con un minucioso análisis que llevarán a cabo en plató un amplio equipo de invitados y colaboradores, apuntan en Mediaset.