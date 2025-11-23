La inesperada nueva vida del ganador del bote de Pasapalabra: de llevarse el premio final a ser nombrado un alto cargo por Grande Marlaska en el ministerio del Interior

Manu y Rosa se han convertido en unos auténticos referentes en esta etapa de Pasapalabra. Ambos ya son, desde hace un tiempo, la pareja de los récords. Porque han roto unos cuantos, escribiendo sus nombres con letras de oro en la historia del programa. Manu ha ido sumando programas desde su llegada a Pasapalabra el día postbote de Óscar Díaz.

Manu y Rosa, concursantes de 'Pasapalabra' / Antena 3

Ha sido un camino largo que parece no tener fin, siendo la línea de meta el bote, pero el madrileño ha ido ganando experiencia cada tarde hasta situarse como el concursante más longevo de la historia de Pasapalabra, superando esa marca de 360 programas que había dejado Orestes: un número que parecía imposible de igualar, y que Manu se ha encargado de hacerlo suyo.

Por su parte, Rosa se convirtió, primero, en la primera mujer centenaria de Pasapalabra, y pelear cada Rosco con Manu ha provocado que esa cifra se doble: la coruñesa ya es bicentenaria y, por descontado, la única concursante mujer que ha logrado esta hazaña.

Así como rompen récords por separado, también los destrozan como pareja, porque estos grandes registros de los concursantes les ha llevado a convertirse en el duelo más longevo de Pasapalabra.

Atrás quedan los 196 programas que protagonizaron Orestes y Rafa, y a medida que va pasando el tiempo, Manu y Rosa siguen engrosando esa cifra de duelos juntos que, ahora mismo y cuando establezcan el dato definitivo, tiene pinta que será muy difícil de superar. El último bote de Pasapalabra data de mayo de 2024. Un festivo San Isidro en Madrid se celebró por todo lo alto con el bote de Óscar Díaz y, desde entonces, ni Manu ni sus rivales han podido saborear la gloria.

Esto ha provocado que el premio de Pasapalabra haya aumentado hasta superar la cifra que se llevó Rafa Castaño, el bote más alto de la historia de Pasapalabra. A fecha de este artículo, el premio gordo ha superado los 2.300.000 euros, y de Manu y Rosa depende que esa cifra se corte en algún momento. ¿Ganará alguno de ellos el mayor bote histórico de Pasapalabra? Cualquiera está en disposición de poner su nombre en el Olimpo de los ganadores de este concurso y hacer historia de la televisión.

Luis Esteban es uno de estos ganadores y lo hizo la época en la que Paspalabra se emitía en Telecinco. Este policía estaba destinado en la comisaría de Manacor cuando decidió participar en el concurso de Telecinco. En su primera etapa, ganó 30 programas, pero no logró el premio gordo. Más tarde, el programa decidió repescar a los mejores concursantes y fue entonces cuando consiguió completar el famoso rosco, llevándose los 354.000 euros del bote.

En 2015, la Dirección General de la Policía, le otorgó una cruz con distintivo rojo, una condecoración que supone un incremento del 10 % de su sueldo base por "mejorar la imagen de la Policía Nacional". Ahora, ha sido nombrado nuevo jefe de la Policía Nacional en Andalucía Oriental por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Según su perfil oficial y su currículo en el Ministerio del Interior, "Luis Jesús Esteban Lezáun nació en 1972. Ingresó en 1995 en la Policía Nacional. A lo largo de su trayectoria profesional ha asumido diferentes responsabilidades operativas, sobre todo en el área de Seguridad Ciudadana. Fue nombrado Jefe Superior de Andalucía Oriental en enero de 2024".