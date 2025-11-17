Asier Etxeandia se sincera en 'Al cielo con ella': de trabajar en un sex shop a ser un ‘chico Almodóvar’

Asier Etxeandia ha sido el último invitado de ‘Al cielo con ella’, el programa de Henar Álvarez, donde protagonizó una de las entrevistas más sinceras y emocionantes de la temporada. Habló abiertamente sobre su trayectoria, sus inseguridades, el éxito, la edad y su relación con el cuerpo. El actor confesó sentirse "un privilegiado por dedicarme a esto… pero me hago bullying a mí mismo" y explicó que cuando no trabaja se vuelve "peligroso" consigo mismo, explicando que "si no hago nada, siento que no valgo para nada. Cierro 'afters', me meto en bosques…". La conversación repasó sus inicios, incluido su empleo en un 'sex-shop', del cual afirmó que "a mí no me parece nada precario. Me parece sano ayudar a la gente a vivir su sexualidad”.

Recordó también momentos difíciles, como cuando durmió en un banco frente a la Ópera de Madrid, hasta que decidió marcharse del trato recibido tras escuchar que “podría no volver a trabajar” por sus "actitudes y comportamientos". Más tarde, Henar le recordó que “hasta Almodóvar te ha llamado”, evocando su aparición recortada en 'Los abrazos rotos' y su posterior papel en ‘Dolor y gloria’. Asier reflexionó que “la vida rima mucho”. Sobre con quién le gustaría trabajar, afirmó sin dudar que "con Guillermo del Toro" y relató su emoción con Frankenstein: "Me pasé toda la película llorando. Qué belleza".

“No sé por qué me llegan tantos papeles de fascista”

Etxeandia habló del paso del tiempo, relatando que "no tengo complejo con los 50, pero sí lo tuve con los 40. No me aceptaba". Respecto a su cambio físico dijo que "yo era delgado y, de repente, me convertí en mi padre. Ahora soy ‘Don Pimpón’, pero con estilo". También mencionó su síndrome del impostor: “A veces pienso que a quién le va a gustar lo que hago, que no soy nada”. En RTVE recordó su intensa etapa en ‘Cabaret’, donde interpretaba al Maestro de Ceremonias: "Había funciones en las que mi cuerpo actuaba solo. Estaba poseído. Me acojoné". Tras un episodio extremo, tomó la decisión de que "poner límites no es de flipados, es de tener inteligencia emocional".

Su nueva película, ‘Frontera’, lo sitúa como agente de la Guardia Civil, papel que alude diciendo que “No sé por qué me llegan tantos papeles de fascista”. Destacó que es una historia “preciosa y muy necesaria”. También habló de ‘Mastodonte’ y de sus amigos artistas: "He tenido suerte". Sobre la envidia fue claro, pues "el pecado capital de la envidia no lo tengo". Uno de los momentos más emotivos llegó con el descubrimiento sobre su abuelo: "Mi abuelo fue detenido por cantar canciones vascas estando ebrio… ¡es que soy yo!". La charla derivó en la competitividad heredada y sus experiencias escolares. Al final, eligió “congelar” a "la gente que te pregunta qué tal estás sin tener tiempo para escucharlo".