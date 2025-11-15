La confesión de Kiko Rivera tras divorciarse de Irene Rosales

Aunque de primeras dijeron que no iban a hablar ni a comercializar con su vida privada... pero lo han hecho los dos, tanto Irene Rosales como Kiko Rivera. Ambos han contado detalles sobre su separación tras once años de matrimonio y el último ha sido Kiko Rivera. Sin pelos en la lengua, ha hablado de su ruptura y aunque muchos no lo cree, asegura sentirse "en el mejor momento de mi vida". Aunque algunos opinan que quiere demostrarle a su exmujer que él también puede ser feliz sin ella al igual que ella lo es con su nueva pareja, aclara que "hablo a diario con Irene porque es la madre de mis hijos pero nuestra relación "es buena solo en lo referente a nuestras hijas".

Matrimonio roto

Kiko ha admitido que su matrimonio estaba roto "desde hace bastante tiempo", aunque "fue difícil dar el primer paso". Llegaron a tal punto que en las últimas semanas "no había comunicación y dormíamos en camas separadas así que era insostenible del todo". Tras volver de las vacaciones se sienta con ella a hablar e "Irene me da la razón". A partir de entonces "tuvimos que convivir varias semanas en la misma casa", algo que "fue muy difícil" porque "tuve mis dudas, pero a día de hoy sé que fue lo correcto". Aunque oficialmente no hay reproches, sí hay "cositas", por ejemplo, que "a mí me ha costado más acostumbrarme a mi nueva vida porque ella ha estado feliz desde el primer momento". Un claro dardo envenenado en referencia a su nueva relación con Guillermo.

Cayetano

El DJ se ha sentado en un plató unos días después de que su hermano Cayetano, su preferido, se empotrara contra una rotonda. Sin entrar en el fondo del asunto, asegura que su hermano es "fundamental en mi vida a día de hoy" y ha dejado claro que "a él no le gusta que se hable de su vida, he hablado con él y sé que está bien".

Eso sí, Kiko ha confesado que Cayetano "está preocupado por la repercusión que está teniendo", pero para él "sigue siendo una persona ejemplar" a pesar "de haber cometido errores como cometemos todos". A pesar de que le brinda apoyo, apunta que "quizá esté ahora disfrutando un poco más de su soltería, que no la ha tenido hace mucho tiempo", ha comentado Kiko, que también ha explicado que tiene muy buena relación con él y que se ven todas las semanas ahora que el torero también vive una situación sentimental parecida a la suya: "Me ha ayudado mucho estos meses".