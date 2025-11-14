Premios Ídolo 2025: así puedes ganar 1.000 euros por trabajar en la gala organizada por Dulceida

¿Has soñado alguna vez con estar en uno de los eventos más virales del año rodeado/a de tus creadores de contenido favoritos? Pues deja de soñarlo, porque ya es una realidad. “InfoJobs vuelve a revolucionar la forma de encontrar trabajo con sus Cool Jobs y, esta vez, te lleva directo al epicentro de los Premios Ídolo, la gala creada por Dulceida, que celebra a los creadores/as de contenido más influyentes del país”, destacan en la plataforma de empleo.

El próximo 11 de diciembre en Madrid tienes la oportunidad de hacer algo diferente, emocionante y único. Tres oportunidades, tres formas de ser parte del evento, de una experiencia inolvidable.

Invitado/a VIP en los Premios Ídolo

Si siempre has soñado con caminar por una alfombra roja, cruzarte con tus ídolos y sentirte protagonista por un día, este Cool Job es para ti. InfoJobs te ofrece la oportunidad de ser invitado/a VIP a los Premios Ídolo, con un salario de 1.000 euros netos por un día y la oportunidad de vivir una experiencia única. Contarás con una entrada VIP para ti y un/a acompañante, recorrido por la alfombra roja y el photocall, acceso a la green room donde se reúnen todos tus ídolos, backstage, visita a los camerinos y acceso a la post-party más exclusiva.

Además, se incluye el viaje desde cualquier punto de España, el alojamiento y el traslado oficial al evento. Durante la gala, compartirás espacio con Dulceida, Laura Escanes, Nil Ojeda, Lalachús, Kira Miró, Masi, Iban García, Carlota Marañón y muchos más creadores y creadoras de contenido referentes a nivel mundial.

Azafato/a del evento

También se abre la posibilidad de trabajar como azafato o azafata en el evento. Una oportunidad perfecta para quienes disfrutan del contacto con el público y quieren vivir la energía del entorno influencer desde dentro. Las funciones incluyen acreditaciones, hospitality y coordinación de accesos. Este puesto ofrece formar parte del equipo del evento y trabajar en un ambiente dinámico y único. La jornada se desarrollará el 11 de diciembre y hay diez vacantes disponibles.

Creador/a de contenido

Además, InfoJobs y los Premios Ídolo buscan a un creador o creadora de contenido para hacer que el evento sea también viral desde dentro. La persona seleccionada tendrá acceso completo al backstage, alfombra roja y zonas exclusivas para capturar los momentos más destacados en tiempo real para TikTok e Instagram. No se requiere un número mínimo de seguidores, se valora la creatividad, la agilidad para crear contenido y la personalidad. Esta posición incluye honorarios, viaje, alojamiento y un iPhone 17 para grabar contenido, así como libertad creativa total para desarrollar piezas únicas.

“A través de esta iniciativa, queremos acercar a los jóvenes al corazón del mundo influencer, un sector que es tendencia y genera oportunidades laborales reales. Participar en los premios Ídolo permite vivir de primera mano cómo los creadores de contenido construyen comunidades e inspiran a sus seguidores”, explica Nilton Navarro, Brand Manager de InfoJobs.

“Si quieres vivir una experiencia exclusiva, inolvidable, y formar parte del universo influencer, tienes una cita el 11 de diciembre en Madrid. Solo es necesario registrarse en InfoJobs, escoger la posición y enviar la candidatura. Los Premios Ídolo te esperan, y esta vez, no será a través de la pantalla”, apuntan.