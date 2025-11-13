Paris Jackson, en medio de la polémica por compartir su tabique perforado por su adicción a las drogas

Paris Jackson, hija de Michael Jackson, se ha sincerado como nunca y ha compartido con sus seguidores la consecuencia del consumo de drogas: un tabique perforado. La imagen, la verdad, que da un poco de grima, pero a su vez es también una buena manera de mandar un mensaje contra el consumo de estupefacientes.

La complicada vida de 'la hija de'

El rey del pop fallecía hace 16 años, un 25 de junio de 2009 -recordado como uno de los días más tristes de la música-, dejando a sus tres hijos sin su padre. Hay que decir que, teniendo en cuenta que son los hijos de Michael Jackson, todos se han mantenido en un segundo plano excepto por algunas polémicas protagonizadas.

Aunque sin duda, Paris es la más conocida mediáticamente. Ella es cantante y modelo (obviamente ser 'la hija de' le ha ayudado mucho), y también ha sido protagonista de alguna que otra polémica, incluso algunas de ellas relacionadas con celebrities de nuestro país como Ester Expósito. Una movida que nos dejó un momentazo que dio para cantidad de memes, pero que se arregló al año siguiente en el mismo evento.

Sin embargo, esta última polémica podríamos decir que es positiva (?), pues ha sucedido compartiendo una alegre noticia que le hacía especial ilusión compartir con sus seguidores y fans.

El tabique perforado de Paris Jackson

Mientras hacía un directo en TikToK, la cantante ha reafirmado lo que comentó a principios de este 2025, y es que lleva cinco años sobria. Paris ha sufrido de adicción a las drogas y también al alcohol, así como también de problemas de salud mental, pero afortunadamente en la actualidad se encuentra mejor en todos los sentidos.

Entonces, ¿cuál es la polémica? Y es que durante el directo, la hija Jackson se ayuda de la linterna de su móvil para enseñar las consecuencias del consumo prolongado de drogas. Y es que Paris ha mostrado sin tapujos su tabique, y se puede ver que por dentro está totalmente destrozado.

Por tanto, todo hace pensar que se debe al consumo de cocaína, en este caso. Mientras enseña su nariz por dentro, en una imagen que como te decíamos previamente da un poco de repelús, explica que se conoce como 'tabique perforado', y que "sí, es por lo que pensáis, no toméis drogas, chicos".

Cinco años de sobriedad

Así pues, todo el lío ha venido por el gesto que Paris ha hecho con total naturalidad, el de enseñar el tabique, y es que muchos creen que ha sido ir demasiado lejos y una manera de 'naturalizar' el consumo de drogas. Por otro lado, algunos creen que ha sido -de manera indirecta- una buena manera de enseñar los riesgos que suponen los estupefacientes.

De hecho, la propia Paris se ha convertido, sin quererlo, en una imagen de superación y de cómo se puede salir de la adicción. Pues el día 7 de enero de este mismo año compartía un durísimo a la vez que emotivo post en su Instagram en el que explicaba que ahora estaba sobria, sí, pero que había sido adicta al alcohol y la heroína.

A través de un vídeo, haciendo una comparación de cómo se veía ella mientras consumía, bebía, fumaba... y lo comparaba con imágenes suyas recientes bailando, riendo, cantando, trabajando, y la diferencia es brutal: "Decir que estoy agradecida es un eufemismo que se queda corto [...] es gracias a estar sobria que he sonreído hoy, que hago música, que me rio, que bailo, que siento el sol en mi piel y me calienta".

De esta manera, Paris se ha convertido en un referente para aquellos que están sufriendo de problemas de adicciones, aunque a veces sus maneras puedan ser un tanto chocantes. Terapia de choque en su máximo esplendor.