Kiko Rivera reaparece en televisión con sus declaraciones más duras tras su separación: "Me engaño a mi, engaño a las niñas..."
Cuenta todo lo sucedido entre él e Irene Rosales antes y después de su ruptura
Manuel Riu
Kiko Rivera vuelve esta semana a 'De viernes' para responder a todas las preguntas que han ido surgiendo tras su dura entrevista. El hijo de Isabel Pantoja hará frente a sus declaraciones y responderá a los colaboradores del programa, que esperan conocer a fondo todo lo sucedido entre él e Irene Rosales antes y después de su ruptura. Además, este paso por el programa de Telecinco servirá para conocer más datos sobre su relación con su hermana Isa Pantoja y con su madre, de quienes continúa distanciado después de todo lo ocurrido.
En 2022, Kiko Rivera hacía su última aparición en la televisión y, desde entonces, muchas han sido las polémicas familiares que le han rodeado. Ahora, el hijo de Isabel Pantoja regresa con una entrevista en exclusiva para 'De viernes' en la que abre las puertas de su casa para hablar, sin tapujos, sobre temas tan diversos como su nula relación con su hermana, su reciente ruptura con Irene Rosales y la decepción con su madre, Isabel Pantoja.En su entrevista más personal, Kiko Rivera recuerda su estrecha relación con su madre en el pasado, asegurando que era "su todo". Sin embargo, en los últimos tiempos que compartió con ella, antes de que su relación saltase por los aires, esto cambió.
"Para mi madre sus problemas eran los únicos que existían. Siempre me hacía sentir muy mal en ese sentido", remarca el hijo de Isabel Pantoja en sus más recientes declaraciones. Aunque, sin duda, lo que más ha decepcionado al entrevistado de su madre ha sido que no cumpla con su papel como abuela, ya que "son muchos años sin saber de sus nietos. Se está perdiendo lo bonito que es ver crecer a tus nietos". Y es que 'La Tonadillera' lleva siete años sin ver a sus nietos, algo que Kiko Rivera no piensa perdonar jamás, recalcando que "mis hijos no tienen abuelos. Fallecieron los padres de Irene y ya solo quedaba mi madre"
"Solo esperaba..."
"Solo esperaba de ella que estuviese de altura como abuela y ella me dijo que no me preocupase. Me engaño a mi y engaño a las niñas, pero, sobre todo, se engaño a ella", sentenciaba Kiko Rivera sobre su madre, para seguidamente añadir que ninguno de sus tres hijos "se acuerda de su abuela", algo que confiesa que le da mucha pena. El hijo de Paquirri también ha hablado sobre el ingreso a prisión de Isabel Pantoja en el año 2014 y sobre cómo cambió este delicado momento a su progenitora. "Parecía que iba a ser diferente pero no fue así... la lección no está aprendida", se lamenta. El cantante define este periodo como "el más duro de su vida" y relata lo difícilque era ir a visitarla a la cárcel, pues "volvía a caer en adicciones".
- Se buscan “inversores de todo el mundo” para revitalizar un poblado deshabitado de Zamora
- La Junta autoriza una granja porcina con 3.700 animales a menos de 130 metros del embalse de Ricobayo
- La jueza de Toro, suspendida seis meses sin empleo y sueldo
- David Almeida, clasificado para el Nacional de Caza Menor
- Zamora se convierte durante tres días en epicentro nacional en tecnología e innovación en defensa y seguridad
- Guarido sobre la querella por prevaricación por las basuras: 'Un acto de venganza, propio de las películas de Torrente
- El poblado de Salto de Castro: de epicentro del ciclismo zamorano a futura joya turística en apenas 80 años
- Cementerios y otros lugares sorprendentes con setas para una mala campaña micológica en Zamora