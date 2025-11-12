Kiko Rivera reaparece en televisión con sus declaraciones más duras tras su separación: "Me engaño a mi, engaño a las niñas..."

Kiko Rivera vuelve esta semana a 'De viernes' para responder a todas las preguntas que han ido surgiendo tras su dura entrevista. El hijo de Isabel Pantoja hará frente a sus declaraciones y responderá a los colaboradores del programa, que esperan conocer a fondo todo lo sucedido entre él e Irene Rosales antes y después de su ruptura. Además, este paso por el programa de Telecinco servirá para conocer más datos sobre su relación con su hermana Isa Pantoja y con su madre, de quienes continúa distanciado después de todo lo ocurrido.

En 2022, Kiko Rivera hacía su última aparición en la televisión y, desde entonces, muchas han sido las polémicas familiares que le han rodeado. Ahora, el hijo de Isabel Pantoja regresa con una entrevista en exclusiva para 'De viernes' en la que abre las puertas de su casa para hablar, sin tapujos, sobre temas tan diversos como su nula relación con su hermana, su reciente ruptura con Irene Rosales y la decepción con su madre, Isabel Pantoja.En su entrevista más personal, Kiko Rivera recuerda su estrecha relación con su madre en el pasado, asegurando que era "su todo". Sin embargo, en los últimos tiempos que compartió con ella, antes de que su relación saltase por los aires, esto cambió.

"Para mi madre sus problemas eran los únicos que existían. Siempre me hacía sentir muy mal en ese sentido", remarca el hijo de Isabel Pantoja en sus más recientes declaraciones. Aunque, sin duda, lo que más ha decepcionado al entrevistado de su madre ha sido que no cumpla con su papel como abuela, ya que "son muchos años sin saber de sus nietos. Se está perdiendo lo bonito que es ver crecer a tus nietos". Y es que 'La Tonadillera' lleva siete años sin ver a sus nietos, algo que Kiko Rivera no piensa perdonar jamás, recalcando que "mis hijos no tienen abuelos. Fallecieron los padres de Irene y ya solo quedaba mi madre"

"Solo esperaba..."

"Solo esperaba de ella que estuviese de altura como abuela y ella me dijo que no me preocupase. Me engaño a mi y engaño a las niñas, pero, sobre todo, se engaño a ella", sentenciaba Kiko Rivera sobre su madre, para seguidamente añadir que ninguno de sus tres hijos "se acuerda de su abuela", algo que confiesa que le da mucha pena. El hijo de Paquirri también ha hablado sobre el ingreso a prisión de Isabel Pantoja en el año 2014 y sobre cómo cambió este delicado momento a su progenitora. "Parecía que iba a ser diferente pero no fue así... la lección no está aprendida", se lamenta. El cantante define este periodo como "el más duro de su vida" y relata lo difícilque era ir a visitarla a la cárcel, pues "volvía a caer en adicciones".