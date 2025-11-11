Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella estrenan la época navideña en Netflix

En una Navidad que vuelve a estar completamente fuera de control, la desaparición de Papá Noel (Santiago Segura) desencadena una serie de enredos cuando un actor muy peculiar (Santiago Segura) intenta ocupar su lugar. Solo un padre (Ernesto Sevilla), su hijo adolescente (Unax Hayden) y un grupo de amigos muy especiales podrán embarcarse en una misión mágica para rescatarlo y salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde. ‘La Navidad en sus manos 2’, la nueva comedia familiar de estas fiestas producida por ‘Nadie es Perfecto’, se estrena en Netflix a nivel global el próximo 6 de diciembre.

La secuela de ‘La Navidad en sus manos’ está protagonizada por Santiago Segura (‘La Navidad en sus manos’, ‘Padre no hay más que uno’), Ernesto Sevilla (‘Lo dejo cuando quiera’, ‘La que se avecina’) y Unax Hayden (‘La Navidad en sus manos’, ‘20.000 especies de abejas’), en un reparto que completan Pablo Chiapella (‘Hotel Bitcoin’, ‘La que se avecina’), Joaquín Reyes (‘Muchachada Nui’, ‘Museo Coconut’), Josema Yuste (‘Padre no hay más que uno 3’), María Botto (‘La Navidad en sus manos’, Odio el verano’) y Emilio Gavira (‘Campeonex’), entre otros.

Con Joaquín Mazón (‘La Navidad en sus manos’, ‘La familia Benetón’) de nuevo al mando de la dirección, el guion de esta nueva comedia familiar navideña corre a cargo de Francisco Arnal (‘A mil kilómetros de la Navidad’) y Daniel Monedero (‘A mil kilómetros de la Navidad’), con producción ejecutiva de Kiko Martínez, María Luisa Gutiérrez y Álvaro Ariza Tirado (‘La familia Benetón’), con Pedro de la Fuente (‘La familia Benetón’) y Elena Calvo como productores delegados y dirección de fotografía en manos de Ángel Iguacel (‘Padre no hay más que uno’).

Nadie es Perfecto PC

Nadie es Perfecto ha producido más de 40 películas, series y documentales, consolidándose como una de las productoras más innovadoras del cine español. Reconocida por descubrir nuevos talentos y dominar el cine de género, destaca por éxitos como ‘Perfectos Desconocidos’ (2017), una de las películas más taquilleras de la historia en España. Ha trabajado con plataformas y estudios como Netflix, Amazon, Warner Bros, Universal y RTVE, y con directores como Álex de la Iglesia, Eduardo Casanova y Carlos Therón. Sus producciones han recibido 7 nominaciones a los Premios Goya y han participado en festivales como Berlín, San Sebastián, Toronto y Sitges.

Entre sus últimos títulos figuran ‘Fenómenas’, ‘Disco Ibiza Locomía’ y ‘Mala Influencia’, y prepara los estrenos de ‘Looking for Michael’, ‘La Navidad en sus manos 2’, ‘Pioneras: solo querían jugar’ y ‘Perfectos Conocidos’, el spin-off de la exitosa película ‘Perfectos Desconocidos’ dirigida por Javier Fesser.