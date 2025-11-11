Rosalía regala a Broncano el programa de 'La Revuelta' más visto de la historia, que arrolla en audiencia a 'El Hormiguero'

Este lunes 10 de noviembre, 'La Revuelta' y 'El Hormiguero iban a lidiar uno de los pulsos televisivos de la temporada, con la visita de dos invitados que llevan acaparando el foco mediático durante las últimas semanas: Rosalía, por el lanzamiento de 'Lux', su cuarto disco, y Andy Morales, exmiembro de Andy y Lucas, que presentaba su nuevo single, 'Marioneta', con el que comienza su carrera en solitario después de la separación del famoso dúo gaditano. Pero el verdadero pulso (literal) lo protagonizaron Rosalía y Broncano, ya que el programa de TVE se comió a su rival en las audiencias, igual que el público de 'La Revuelta' se comió el bizcoho que llevó al plató la cantante.

La artista catalana ha acudido al programa de David Broncano en La 1 de TVE solo tres días después de la publicación de su nuevo álbum, que ya ha congregado los aplausos de la crítica. La cantante ha entrado al trapo con las bromas; ha participado en una insólita reunión de vecinos junto a 'vips' como Pedro Almodóvar, Javier Calvo, Carmen Machi, Alexia Putellas y Estopa; ha llevado un bizcocho hecho por ella que ha repartido entre el público; ha protagonizado un pulso (literal) con Broncano...

Y ha respondido solo a una las clásicas preguntas de 'La Revuelta: la del sexo, proclamando su celibato voluntario. En la del dinero ha sido más imprecisa, reconociendo que no se podía quejar.

Récord de Broncano

Su paso por el 'show' de TVE se ha saldado con una media de 2.706.000 telespectadores y un 20,4% de cuota de pantalla, lo más visto del día y el más visto de su historia, alcanzando el minuto de oro a las 23.11 horas con 3.061.000 fans.

La pelea de Andy y Lucas

Mientras, en Antena 3, Andy Morales le ha dado a Pablo Motos su primera entrevista en solitario después de la separación del fructífero dúo que ha formado con Lucas González durante dos décadas. En 'El Hormiguero' ha dado algunas pistas sobre su 'divorcio' profesional: que si estaba "amargado", que si no recibía todo lo que le correspondía en la recaudación de los conciertos, que si un día casi llegan a las manos...

La entrevista ha congregado frente a la pantalla a una media de 2.046.000 telespectadores y un 15,3% de 'share', según el informe diario de Barlovento Comunicación con datos de Kantar Media. Aunque es una cifra en la tónica de lo que suele lograr el 'show' de Antena 3, por encima de los dos millones, no pudo con el torbellino Rosalía.