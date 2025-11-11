‘Los Javis’, una de las parejas de referencia del mundo artístico español, se separan

Tras más de una década de relación, los cineastas Javier Ambrossi (Madrid, 41 años) y Javier Calvo (Murcia, 34 años) han puesto fin a su vínculo sentimental. La pareja creativa, actualmente inmersa en el rodaje de su próxima película ‘La bola negra’, continuará trabajando junta pese a la separación, según han confirmado fuentes cercanas a ‘El País’. Ambos mantendrán los proyectos compartidos y la colaboración artística que han desarrollado durante años.

Las mismas fuentes apuntan que, paradójicamente, su sintonía profesional atraviesa un momento especialmente sólido. Consideran ‘La bola negra’ “el proyecto más bonito de su vida” y destacan que el rodaje principal concluyó la semana pasada, momento que celebraron con una fiesta junto al equipo, aunque aún quedan algunos detalles por filmar. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre la ruptura. Aun así, llamó la atención la ausencia de Ambrossi en la reciente junta de vecinos de ‘La Revuelta’, donde Calvo acudió solo. Según quienes les rodean, será cada vez más común verles por separado en espacios personales, aunque su alianza creativa permanezca intacta.

Natalia de Molina y Albert Pla

No hace demasiado se supo que ‘Los Javis’ habían reclutado a Natalia de Molina y Albert Pla para su próxima película, ‘La bola negra’. El rodaje comenzó el pasado 25 de agosto en Castil de Carrias (Burgos), continuó en diferentes localidades de Cantabria, como Comillas y Valdáliga, siguió en Granada y, en los últimos días, se ha desarrollado en Sigüenza (Guadalajara). Las próximas semanas continuará en Madrid y se completará fuera de España.

‘La bola negra’ se estrenará primero en salas de cine de la mano de Elástica antes de llegar en exclusiva a Movistar+. Goodfellas se encargará de las ventas internacionales. La película narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca. Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas y Penélope Cruz encabezan el reparto de la película.