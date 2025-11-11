El dineral que ha perdido Andy tras los conciertos con Lucas: "Quién eres tú para jugar con mi sueño"

"Quién eres tú para jugar con mi sueño". Se trata de una de las frases de 'Marioneta', el primer single de Andy Morales del que es su estreno en solitario. Y 'Solo' es como se titula el álbum. "No nos hemos comido mucho la cabeza", ha comenzado diciendo con una sonrisa rompiendo el hielo con Pablo Motos.

"Era mi gran sueño estar aquí y lo estoy cumpliendo", ha confesado recalcando que era "la primera vez" en solitario. "Todavía me suena raro porque son muchos años con la otra parte". 'La otra parte' es como se ha referido a Lucas en los primeros minutos de su charla en 'El Hormiguero' donde, ha presentado su single y, por fin, ha contado todo lo referente a su ruptura con la que ha sido su pareja musical durante más de dos décadas.

No ha querido concretar el artista gaditano cuánto tiempo han estado mal, pero sí ha dejado claro que "ha habido muchas situaciones que no he entendido". Eso sí, no olvida que Lucas ha estado a su lado en situaciones complicadas para él, como cuando llegaron las vacas flacas en la crisis y en pandemia y necesito de su ayuda y ahí estuvo su 'media naranja musical'.

Los números

Pero precisamente el parné es lo que también parece haber terminado con su relación a juzgar por lo que ha contado en el espacio de las hormigas. Motos ha preguntado cuánto le llegaba de un caché de 30.000 euros y la respuesta ha sido inesperada: "Dos o tres mil euros, pero porque todo lleva gastos. Después de 'x' años ves que hay cosas que no te cuadran". Por si esto fuera poco, y aunque Andy afirma no poder demostrarlo, según le han contado miembros del equipo de Lucas, en el último concierto recaudaron 250.000 euros de los que a él no le han llegado ni 10.000 "me dicen que ha habido muchos gastos y demás"

A todo esto hay que sumarle que Andy no ha visto un euro de las escuchas en Spotify "ni de Youtube". Un cálculo que le ha hecho Pablo in situ, afirmando que sólo en Spotify cuentan con 1.6 millones de visitas, lo que se traduce en unos 5.000 euros mensuales en ganancias.

La famosa nariz de Lucas

La nariz de Lucas también ha salido a colación en esta primera visita en solitario de Andy, que ha insistido en que él no es médico y que lo que le contaba su ya excompañero es que no se había hecho las curas como le habían indicado los especialistas. "Yo no sé realmente la verdad, tengo mis sospechas igual que todo el mundo, pero no puedo demostrar nada porque no tengo las pruebas".

Precisamente la rinoplastia de Lucas fue la gota de colmó la paciencia de Andy. El cantante reconoce que la otra parte llevaba un tiempo "muy nervioso", no atravesaba un buen momento personal y tras un concierto en Mérida llegó la famosa bronca. "Presuntamente hubo objetos voladores identificados. Yo acabé en el hospital, pero no porque me agrediera". Andy ha aclarado que arrastraba una lesión deportiva que terminó por romperle en ese encontronazo con Lucas, "pero no nos tocamos".