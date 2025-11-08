Lydia Lozano, indignada contra Kiko Rivera después de admitir en 'De viernes' sus infidelidades a Irene Rosales: "Es alucinante"

Kiko Rivera ofreció anoche una Scoop en el programa de Telecinco 'De viernes' para pronunciarse y pedirle perdón públicamente a su hermana al mismo tiempo que desvelaba lo que no podía perdonar de su madre, Isabel Pantoja. Pero además, el invitado quiso hablar abiertamente de su expareja Irene Rosales, de la que se ha separado hace unos meses.

"Mi pensamiento es que se ha saltado etapas... miles de cosas que creo que yo arrebaté. Fue todo tan rápido que casi no tuvimos tiempo de disfrutar de la pareja. Una parte de mi se siente culpable porque yo sí he experimentado esas etapas".

Además, el entrevistado acaba admitiendo que le fue infiel a Rosales: "No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero se me ha perdonado. A veces se enteraba y otras veces se lo contaba... Se me ha perdonado, está en todo su derecho en romper en ese momento, quizás hubiese sido lo correcto. Si se va apagando el matrimonio y no das el paso suceden cosas que no deben de suceder. Es algo que jamás me perdonaré".

Estas palabras provocaron el enfado monumental de Lydia Lozano en plató, tras el visionado de la entrevista: "No, o sea, dios mío de mi vida. ¿Cuántos años hemos entrevistado a las novias de Kiko? Novias, porque ha tenido relaciones estrechas; y ahora viene a decir que si le perdonó Irene. Iba a decir una frase, pero muy fea...encima de p***, apaleada. Es alucinante", se quejaba la colaboradora.