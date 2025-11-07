La primera pareja abandona 'La isla de las tentaciones' y la que sustituye viene con polémica adelantada

Tres programas de 'La isla de las tentaciones' dan para mucho, y si encima son en días seguidos, más todavía. Si bien el lunes empezaba la novena edición del reality más ardiente de la parrilla, con el nuevo formato que han decidido desde Telecinco de programa lunes, martes y miércoles, en esta semana ya hemos vivido de absolutamente todo.

La edición más frenética del reality

Hemos tenido fuertes broncas por parte de Sandra Barneda por incumplir las normas, hemos tenido el momentazo 'carrera por la playa' que tantos buenos recuerdos nos trae, hemos tenido discusiones, fiestas y piscinas, la llegada de los tentadores VIP... y todo en la primera semana de emisión .

De hecho, avanza tan rápido la cosa que incluso ya tenemos la primera pareja que dice adiós a sus compañer@s de villa y abandona 'La isla de las tentaciones'. Es verdad que en otras ocasiones al tercer capítulo ya había parejas que decidían marcharse del reality, pero claro, como antes era un capítulo por semana, pues al final quieras que no hablábamos de ellos durante todo un mes.

Ahora, con la nueva planificación de la programación por parte de la cadena, va a ser -y está siendo- todo mucho más rápido. Y si todavía nos estamos aprendiendo los nombres de las parejas y las tentaciones, hay una que dejará de estarlo a partir del siguiente lunes.

La primera pareja abandona 'La isla de las tentaciones'

Si has visto alguna de las temporadas de 'La isla de las tentaciones', sabrás que no te puedes ir a dormir nunca antes de que acabe del todo el programa, porque siempre al final del todo comparten un avance de lo que viene en el siguiente capítulo... dejándonos con la miel en los labios.

Algo que se solía ver en series y telenovelas para tenerte enganchado toda la semana y con ganas de ver qué iba a pasar, pues con este reality es igual. Y funciona, vaya que si funciona. Porque tras ver el adelanto de ayer, las locas teorías sobre quién abandona están rulando por todo internet.

Y es que en el avance de anoche, aparece nuestra querida Sandra Barneda, que no está teniendo la edición más fácil, para anunciar algo que cambiará el rumbo del reality: "Una pareja, esta misma noche, abandona de forma definitiva 'La isla de las tentaciones'". Y ahora, pues a teorizar en redes, a mordernos las uñas y esperar hasta el próximo lunes.

Mayeli y Álvaro, la pareja sustituta

Sin embargo, aunque se desconoce quiénes serán los que se marchen de República Dominicana, sí parece bastante claro quiénes serán los sustitutos. Y es que desde hace unos meses -mucho antes de que empezara el reality- ya se rumoreaba que Mayeli volvería a 'La isla de las tentaciones'... y no como tentadora. La valenciana volverá como pareja de la mano de Álvaro Rubio.

Sí, sí, Álvaro, quien también concursó el año pasado con su entonces novia Alba y terminó el programa liándose con Érika pero enamoradísimo de Mayeli, aun con incontables infidelidades y rupturas de por medio. Un lío, pero así es la isla. De momento y a falta de confirmación oficial, todo son rumores y lo único que hemos visto es que han hecho el casting. Lo cual es una enorme pista de que podría finalmente darse su regreso al reality.

Aunque sin duda, la información que más se está comentando ahora -relacionada con Álvaro y Mayeli- no es esa, ni mucho menos. Sino su más que posible embarazo. Era el propio Javi Hoyos quien exponía esta noticia que le llegaba de primera mano, pero el entorno cercano a la influencer le negaba tal embarazo.

A pesar de eso, ahora es la propia Mayeli quien 'juega' con la situación, como bien señala Javi, "enseñando partes de su 'tripita'" y jugando al despiste con lo del embarazo. En la promo de 'La Isla de las tentaciones' se le ve a Sandra Barneda diciendo: "Estás embarazada". ¿Se referirá a Mayeli o a alguna otra concursante?