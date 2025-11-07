Kiko Rivera confiesa que su hijo llamaba "papá" a la expareja de Irene Rosales

No iban a hablar ni a comercializar con su vida privada pero... pero lo han hecho. Los dos: tanto Irene Rosales como Kiko Rivera. Sin excepción. Y ambos, según dicen los protagonistas, les parece bien... otra cosa será cuando salga la entrevista de este noche en DeViernes en la que el DJ contará detalles sobre su separación de la modelo tras once años de matrimonio.

En menos de 24 horas Kiko Rivera reaparecerá en televisión para ofrecer una entrevista tras más de tres años de silencio. Y no solo hablará de su exmujer, también lo hará sobre el distanciamiento con su madre y su hermana.

Primero fue Irene la que habló con Sonsoles Ónega y ahora será Kiko quien de su versión en '¡De viernes!', pero la influencer no está preocupada por lo que su exmarido pueda contar. Tanto es así que ha afirmado ante las cámaras de Europa Press en exclusiva que "no me molesta" que se siente a hablar, "todo lo contrario". Claro que estas declaraciones las ha hecho en este contexto: en el coche casi en marcha y con una de sus hijas sentada detrás.

Además, ha asegurado que "ojalá le salgan muchos más proyectos televisivos y obviamente de música, que estoy segura que sí", demostrando así que su apoyo sigue siendo incondicional a pesar de haber tomado caminos diferentes.

Foco mediático

La ex mujer del dj ha insistido en que no le preocupa que Kiko vuelva a estar en el foco mediático porque "lleva siendo foco mediático desde el día que nació" y ha dejado claro que "sé con la persona que he estado y no se puede evitar".

Pero antes de esta entrevista, Kiko rivera ha hablado durante más de tres horas con Jordi Wild en 'The Wild Project'. En ese podcast, el DJ confesaba, como ya hizo Jessica Bueno en su entrevista en De viernes, que Fran llama papá a Jota Peleteiro, ex de Jessica Bueno, con el que se crió tras la separación de la sevillana cuando se fueron a vivir a Reino Unido. Es por eso que, pese a la separación de la modelo, el gallego deportista sigue considerando un hijo más a Fran y en cada cumpleaños le demuestra su amor públicamente a través de Instagram, donde este año ha aprovechado para hacerle una promesa, como recogen desde Outdoor. "Estoy muy orgulloso de ti. Te estás convirtiendo en todo un hombre, pero recuerda que siempre estaré para ti", ha escrito el empresario junto a unas fotos junto al niño, una de cuando era un bebé y otra reciente.

La entrevista de las entrevistas: 10 horas, 200 preguntas y "sin filtros"

El hijo de Isabel Pantoja protagoniza este viernes, 7 de noviembre, su entrevista más esperada en '¡De Viernes!', el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. La cadena ha anunciado que el encuentro, grabado durante más de diez horas y con más de 200 preguntas, mostrará al DJ “sin filtros”, dispuesto a hablar de todos los frentes que han marcado su vida personal durante los últimos años.

En el nuevo avance emitido por Mediaset, Kiko se muestra especialmente duro con su madre. “La persona que más me ha decepcionado en estos años alejado de la tele es mi madre”.