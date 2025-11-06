Rocío Carrasco, tajante tras la entrevistas de sus familiares y de su hija: "Yo le he dicho 'gorda, si te llaman, no vayas a decir que no'"

Rocío Carrasco reaparecía este miércoles 5 de noviembre ante las cámaras en la presentación de 'Hasta el fin del mundo', el nuevo programa de RTVE y allí se dejó ver al lado de su marido, Fidel Albiac, y todos sus compañeros muy sonrientes tras haber vivido una experiencia única. La hija de Rocío Jurado atendió a la prensa y fue preguntada por el encuentro que tuvo la semana pasada con Ana María Aldón en un centro comercial. Sin embargo, lejos de darle importancia, Rocío contestaba con un "¡Tonterías!" y cuando se incidía en ello dejaba claro que no iba a dar ningún detalle: "Chicos, ya, no".

En cuanto a las memorias que tiene pensadas escribir su tío, Amador Mohedano, comentaba que "no tengo nada que decir" porque ella está "feliz y encantada" con esta experiencia que ha vivido en el programa que define como "la más maravillosa que se puede vivir". Otro de los debates que ha habido estos días ha sido por qué no ha acudido a ver a su amiga Terelu al teatro y ayer fue preguntada por ello. Con total seguridad, Rocío aseguraba que "estoy pendiente" y que irá a verla "antes de que termine". Eso sí, zanjaba los rumores de distanciamiento confesando que su amistad sigue adelante "hasta el fin del mundo".

Sobre su marido, confesaba que se fue "con la alegría de que él me dijo 'si estás bien, si crees que estás bien y crees que te va a hacer bien, tira para adelante'" y considera que Fidel también está preparado para un programa así porque "es bueno en todo, está feo que yo lo diga, pero es bueno en todo". Por último, demostrando que su relación con Terelu sigue intacta, Rocío desvelaba que le ha aconsejado realizar un programa así: "Yo le he dicho 'gorda, si te llaman, no vayas a decir que no. Di que sí' y, además, le he dicho hasta el equipo que tiene que pedir... que es el nuestro, que nos ha tocado el mejor equipo técnico que le podía tocar a nadie".

Reencuentros

En 'De viernes', Rocío Flores se ha sincerado y ha explicado por qué estuvo tanto tiempo alejada de su familia materna. La hija de Rocío Carrasco ha confesado que fue su madre la que le impidió verles y revela cómo poco a poco volvió a tener contacto con todos ellos. La hija de Rocío Carrasco explica cómo fue el reencuentro con su familia: ''Mi prima Rocío se pone en contacto conmigo, me encuentra, habla con mi padre y le dice a mi padre que quiere que, el cumpleaños de mi tía Gloria era en agosto, pues ella quería que yo fuese el regalo de cumpleaños de su madre Entonces entre ellos me organizaron el viaje, me planté en Chipiona, me metieron dentro de una caja de cartón. Mi tía se pensaba que era un perro y cuando abrió la caja, pues aparecí yo''.

Además, revela quién la alejó de tener contacto con la familia de su madre: ''Era mi madre. Al principio sí que es cierto que la comunicación con Gloria, en este caso con mi tía, pues era de vez en cuando y llegó un momento donde esa comunicación dejó de existir y se prohibió'', explica que tenía unos trece años y que habían pasado unos años de la muerte de su abuela. ''Al principio podían llamar al teléfono y ya dejaron de poder llamar al teléfono'', continúa explicando y afirma que ''es cien por cien verídico'' que su familia le ha contado todo lo que ocurrió: ''Que me lo niegue quien quiera, pero eso es verdad''.