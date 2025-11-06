Legislatura estancada
Miriam Nogueras responde en 'Espejo Público' a la pregunta que todos se hacen: ¿Apoyará Junts una moción de censura?
La portavoz de los independentistas en el Congreso ha hablado con Susanna Griso de lo que supone su anuncio de vetar todas las leyes del Gobierno
Kevin Rodríguez
Esta mañana Junts materializaba su bloqueo al Gobierno, vetando todas las leyes del PSOE y Sumar en el Congreso mediante enmiendas a la totalidad. Después, la portavoz de los independentistas, Miriam Nogueras, concedía una entrevista en 'Espejo Público' para dar las claves de este anuncio.
"Que como mínimo se comparezca para dar explicaciones a los ciudadanos de qué va a pasar ahora, cómo se va a gobernar, si hay intención de seguir gobernando o no", decía la portavoz catalana. "Este Gobierno y muchos partidos viven en una realidad paralela", afirmaba contundente la parlamentaria.
Además, Nogueras reprocha al Ejecutivo no haber aprobado leyes beneficiosas para Catalunya, obviando por completo la Ley de Amnistía y ha afirmado que el Gobierno se dedica a "titulares y gesticular", pero "luego estos acuerdos no se cumplen". "¿Dónde va el dinero de los catalanes", se pregunta.
Por último, Nogueras responde a la pregunta que todos se hacen en este instante. Susanna Griso ha querido saber si Junts apoyará una moción de censura presentada por el PP de Feijóo: "Si el PSOE suspende asignaturas, el PP repite curso", ha zanjado por el momento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un vino de Toro recibe por primera vez 100 puntos en la Guía Peñín
- Uno de los principales 'outlet' de Zamora reabre desde este miércoles con una nueva ubicación en la capital
- La víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera, 'en paradero desconocido
- La Feria de los Santos de Fuentesaúco, un mercado donde cabe todo
- Un herido tras volcar su vehículo junto al Puente de Piedra de Zamora y quedar atrapado
- La Guardia Civil desarticula a una banda nacional de estafadores con un caso en un pueblo de Zamora
- Imponen a una propietaria de Benavente construir un muro de 32.670 euros en la calle Fortaleza
- Cómo aprovechar lo que otros tiran en Zamora