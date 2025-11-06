'LOS40 Music Awards Santander 2025' se verán en directo en Divinity: todos los artistas que se subirán al escenario

El evento musical más esperado del año, 'LOS40 Music Awards Santander 2025', llega a Divinity este viernes con una importante novedad: la celebración de la 20ª edición de estos premios, los más importantes de la música en España que reconocen el talento y labor de los intérpretes, compositores y grupos más exitosos del momento, tendrá lugar en Valencia por primera vez en su historia.

El Roig Arena, recinto vanguardista ubicado en el corazón de la capital del Turia e inaugurado el pasado septiembre, será el privilegiado escenario de esta emblemática cita musical que el canal femenino de Mediaset España retransmitirá en directo el viernes 7 de noviembre a las 20:30 horas y en la que se otorgarán 30 galardones englobados en tres categorías: España, Internacional y Global Latina. Además, Cuatro ofrecerá en 'simulcast' el espectacular arranque de 'LOS40 Music Awards Santander 2025'.

Grandes voces del panorama musical actual, como Rosalía -que presentará por primera vez en directo ‘Lux’, su cuarto álbum de estudio-, Ed Sheeran, Aitana, ‘Morat’, Rels B, Feid, Dani Martín, Pablo Alborán, Nicky Jam, Beéle, Emilia, Myles Smith, Dani Fernández, Nil Moliner, Luck Ra, Danny Ocean, Kapo, Alleh & Yorghaki y De La Rose formarán parte del cartel artístico de este evento, donde desplegarán su talento en actuaciones que combinarán emoción, energía y una puesta en escena espectacular. Cada uno de ellos aportará su estilo único e inconfundible a una noche que celebra la diversidad y la riqueza de la música en español e internacional.

Tony Aguilar y Cristina Boscá

El locutor, presentador y DJ Tony Aguilar, con un Ondas y un Antena de Oro en su palmarés, lidera junto a Cristina Boscá y Dani Moreno ‘El Gallo’ la presentación de esta gala, que contará con el equipo de locutores de LOS40 de todo el mundo y la participación de conocidas personalidades de la moda, el deporte, la interpretación o la televisión y de destacados creadores de contenido. Estrellas indiscutibles del pop en español como Feid -con siete nominaciones en su haber- seguido por Aitana, Lola Índigo y Dani Fernández -con seis nominaciones cada uno-, parten como favoritos en la vigésima edición de estos premios que, en esta ocasión, brindan su apoyo y buscan devolver la ilusión a los valencianos.