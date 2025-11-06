Fran Perea reconoce lo que le supuso posicionarse políticamente: “Les costó el trabajo a mis padres”

Fran Perea pasó por el club de ‘Amigos Alegres’ de ‘Hoy por Hoy’ y llegó con la maleta cargada de sinceridad. Contó que, al principio, en su casa no estaban del todo convencidos con eso de que su hijo se dedicara a cantar, actuar y ser artista en general. “Es una volada de cabeza para un padre, pero una vez decidí, siempre fueron mis mejores seguidores”, recordó. Su carrera, claro, explotó como pocas con Marcos en ‘Los Serrano’, aquel fenómeno televisivo que marcó la década de los 2000 y cuyos ecos todavía resuenan en forma de nostalgia, memes y gente que aún tararea ‘Uno más uno son siete’.

El propio Perea ha admitido más de una vez que “Marcos Serrano se comió a Fran Perea”, aunque con el tiempo ha logrado reconducir su trayectoria hacia lo que realmente le movía: música, cine y proyectos elegidos con cabeza y corazón. Pero la conversación con Luis Alegre también entró en territorios menos luminosos de la fama, esos rincones donde la exposición pública se vuelve cuchillo. El malagueño recordó 2008, cuando expresó abiertamente su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero en plena campaña electoral. Una decisión que, lejos de ser una simple postura política, se convirtió en tormenta: “Yo pensaba entonces que vivíamos en un país donde tú podías dar tu opinión sin que eso significase que alguien te hiciera la cruz”, lamenta.

Consecuencias

Las consecuencias no fueron pequeñas. Perea asegura que perdió contratos con varios ayuntamientos que dejaron de contar con sus actuaciones musicales y teatrales por su posición ideológica. Además, una periodista de ‘El Mundo’ lanzó una campaña de difamación que salpicó directamente a su familia. Por aquel entonces, relató en el programa de la SER, su padre trabajaba como técnico en la Delegación de Educación de Málaga y llevaba una ONG dedicada a la cultura popular, mientras que su madre era consejera del PSOE en Andalucía en Bienestar Social. Según el actor, aquella periodista empezó a publicar piezas “muy locas”.

Entre otros detalles, llegó incluso a acusar a sus padres de ser funcionarios gracias a su apoyo a Chávez y Zapatero, e incluso de tener negocios beneficiados por influencias políticas. El daño fue real y profundo: “Empezaron a sacar mucha mierda y les costó el trabajo a mis padres”, confesó Perea, subrayando además que ni él ni su familia fueron contactados para contrastar la información antes de que se hiciera pública.