William Levy y Paula Echevarría estrenan ‘Camino a Arcadia’

Si hubiera que hacer un ranking de 10 parejas ardientes, seguramente muchas personas pensarían en William Levy y Paula Echeverría. Pues los fanáticos de cualquiera de los dos (o de ambos) están de enhorabuena, porque el próximo 10 de noviembre se estrena en SkyShowtime la seria que protagonizan: ‘Camino a Arcadia’. Esta es la sinopsis que muestran en la plataforma: Pablo lo tiene todo: una vida tranquila, una comunidad unida y un hijo al que adora. Como entrenador de un equipo juvenil de lucha canaria, es conocido por su amabilidad y su actitud tranquila en la apacible ciudad de Arcadia.

Nadie conoce la verdad sobre su oscuro y peligroso pasado. Tras vivir al límite en México, escapó de su violenta vida para proteger a su hijo Bruno. Convertirse en padre lo cambió todo para él, pero huir de su antigua vida tuvo un coste. Su mujer, a la que dejó atrás, nunca le ha perdonado. Ahora ella ha vuelto, dispuesta a destrozar el mundo que él ha construido. Mientras resurgen viejos secretos y hierve la tensión, Pablo se ve obligado a enfrentarse a su pasado. ¿Podrá proteger a su hijo y aferrarse al paraíso que creó, o su vida anterior destruirá todo lo que ama?, se preguntan en SkyShowtime.

“Soy una persona que nunca se arrepiente de nada”

Es una serie de errores (o no) cometidos en el pasado. Y sobre eso le han preguntado a los protagonistas en ‘CulturaOcio’. Paula Echevarría ha asegurado que cree “en el aprendizaje que se saca de los errores. Los errores del pasado son una enseñanza. Son una persona que no se arrepiente de nada o casi nada en la vida”. Por su parte, William Levy apuntó que “todo pasa por una razón. Le saco lo positivo a todo lo que he vivido. Nunca he visto como un error cada situación en la que me he encontrado, sino como algo necesario para aprender algo. Si estoy aquí, es porque lo que ha sucedido tenía que suceder.