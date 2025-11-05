Kiko Rivera habla por primera vez tras romper con Irene Rosales: "Lo más difícil ha sido..."

No iban a hablar de divorcio pero... lo han hecho. Tanto Irene Rosales como Kiko Rivera han decidido contar su verdad. Ella lo ha hecho en Antena 3 y ha puesto el foco en su felicidad: "Yo he aguantado mucho porque he querido acabar con el problema", ha confesado en relación con las adicciones del DJ. "Para mí lo fácil hubiera sido huir, pero sabía que si me iba él no iba a aguantar". Durante años, Irene afrontó las adicciones de Kiko y las consecuencias que estas provocaban en su convivencia sin compartirlo con nadie. Ahora se confiesa "enamorada al 100%".

Cuando comprendió que no podía hacerlo sola, tomó una decisión decisiva: llamar a Isabel Pantoja. "Fue mi última bala, le di un ultimátum, le dije que hacía las maletas y me iba y así es como abrió los ojos", recordó en el programa de Antena 3.

"Lo más difícil ha sido..."

Por su parte, Kiko Rivera da el campanazo y también hara lo mismo que ella en un plató de televisión. El hijo de Isabel Pantoja ha elegido "De Viernes" junto a Santi Acosta en la que será su primera entrevista tras su separación así como su reparación en televisión cinco años después. Y lo hace en el mismo plató en el que tantas veces se sentaron miembros de su familia. La entrevista será este viernes 7 de noviembre, en una edición especial de '¡De Viernes!' que se emitirá a partir de las 22:00 en Telecinco, y en esta ocasión, no será en plató, sino que se emitirá una charla grabada en su casa en Sevilla. Como adelanto, ya sabemos qué ha sido para él lo más difícil: "Ver cómo mi matrimonio se desgastaba". Para ella, lo peor de todo ha sido "comunicarle la separación a nuestras hijas".

Reacción de Jessica Bueno

Aunque puede parecer que no hay nadie en el mundo que no sepa a estas alturas que Kiko Rivera e Irene Rosales se han separado y que la modelo ya tiene nuevo amor, hay alguien que hasta las últimas horas no lo sabía. Y ese alguien es Jessica Bueno, precisamente, la madre del primer hijo del DJ de nombre Fran que acaba de salir de ‘Supervivientes’ con un dignísimo segundo puesto. La modelo ha reaccionado con sinceridad y empatía a la reciente ruptura del año: "Pues lo siento muchísimo y solo espero que ambos estén bien y, sobre todo, cuando se rompe una relación y hay hijos, es mucho más difícil y lo importante es que sea lo más fácil para ellos", ha dicho con preocupación, ya que su hijo es uno de los daños colaterales de la separación después de 11 años juntos.