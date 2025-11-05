Kiko Rivera se contradice después de salir a la luz su primera entrevista: "Quizá ver cómo mi matrimonio se iba desgastando día a día"

Kiko Rivera ofrece su primera entrevista en televisión tras su separación de Irene Rosales y lo hace esta semana en '¡De viernes!'. El hijo de Isabel Pantoja reaparece casi cinco años después en televisión con una entrevista exclusiva realizada por Santi Acosta que será emitida este viernes en Telecinco. Una entrevista en la que se sincerará y contará qué ha sido lo más difícil de estos últimos años: "Quizá ver cómo mi matrimonio se iba desgastando día a día. También la ausencia de mi madre, de mi hermana...". Una entevista que llega poco después de la entrevista que concedió Irene Rosales a una conocida revista en la que hablaba de Guillermo, su nueva ilusión y de los supuestos motivos de su ruptura.

Rosales hablaba para la revista 'Semana' donde explicaba cómo fue su divorcio con Kiko Rivera y en qué punto se encuentra ahora que se ha hecho pública su nueva relación sentimental con Guillermo. La influencer dejaba claro que nunca ha sido infiel a Kiko, que su relación se terminó porque ejercía más de madre que de mujer del dj y que llegó un momento en el que se priorizó ante todo. Además, aseguraba que no quiere etiquetas y que Guillermo es una persona a la que está conociendo. Una incipiente relación que no quiere ocultar pero que sí dejaba claro que no empezó cuando todavía estaba casada, ya que como asegura rotunda "nunca he sido infiel a Kiko".

"Mi matrimonio terminó y yo empecé a tener una amistad con este chico y no ha tenido nada que ver en mi separación" ha explicado, confesando que aunque la noticia no se hizo pública hasta finales de agosto, fue tras sus vacaciones en Menorca -de donde volvieron a mediados de mes- cuando tomaron la decisión de separar sus caminos.Y aunque afirmaba que fue una decisión tomada por los dos debido a un enfriamiento en su relación en el que cayeron en la monotonía y convivían "como familia pero no como pareja", sí reconocía que "mi matrimonio se ha roto porque he ejercido más de madre que de esposa", dejando entrever que fue ella quién dio el primer paso para separarse: "Llegó un día en el que me di cuenta que vivía solo para los demás, los colegios de mis hijas, las pastillas de mi marido... por primera vez creo que me priorizo".

"Soy joven"

"Soy joven, solo tengo 34 años y merezco vivir y disfrutar de la vida" confesaba. ¿Cómo se tomó el Dj que haya encontrado el amor tan pronto? Como expresa, "no tenía por qué, pero a Kiko le he dado las explicaciones que le tenía que dar porque creo que se las merecía. Es el padre de mis hijas, tenemos una relación buena y yo le quiero muchísimo". "No ha habido reproches, sé que quiere lo mejor para mí" aseguraba. Si fuese el hijo de Isabel Pantoja el que rehiciese su vida amorosa, Irene afirmaba que no le parecería mal, aunque puntualiza algo importante: "No encajaría mal ver a Kiko con otra chica, pero sí me dolería verle cada semana con una chica diferente". "Quiero que sea feliz" añade.

Ahora, toca escuchar lo que tiene que decir Kiko Rivera. Una entrevista que llega a televisión por sorpresa y, además, después de lo tajante que fue el hijo de Isabel Pantoja cuando anunció su ruptura. “Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada”, comienza el mensaje publicado en Instagram. Rivera aclaraba que le ha costado alcanzar “esta paz mental” y que ahora solo le quedaba “adaptarse a la nueva vida”.