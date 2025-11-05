GH20: todo sobre el gran estreno de Gran Hermano este jueves

La maquinaria se pone en marcha para inaugurar una nueva etapa en la historia de ‘Gran Hermano’. La noche de este jueves 6 de noviembre (21:45h), Telecinco celebra la gran gala de arranque de la vigésima edición, una fiesta de presentación con ambiente de feria donde se desvelará por fin el casting completo. La ocasión servirá también para mostrar la renovada casa del reality: más grande, luminosa y sostenible, equipada con tecnología de última generación para potenciar la experiencia de la ‘vida en directo’. Como hito destacado, Jorge Javier Vázquez dará el pistoletazo de salida por primera vez desde el interior de la espectacular vivienda en Tres Cantos.

Desde allí conectará con Nagore Robles, situada en los exteriores del plató, transformados en una auténtica feria con atracciones y actividades. Será en este escenario festivo donde algunos de los participantes descubran, casi por sorpresa, su entrada oficial como concursantes de ‘GH20’, puesto que el casting permanecerá abierto hasta la propia gala. Producida junto a Zeppelin (Banijay Iberia), la gala inaugural marcará además la revelación de algunas de las primeras sorpresas de la temporada, entre ellas un espacio inédito dentro de la casa que promete alterar las dinámicas habituales del concurso.

Segundo concursante oficial

Mientras tanto, ‘Uno de GH20’, el 'reality' de Mediaset Infinity que ha mostrado durante semanas la convivencia de aspirantes seleccionados del casting, celebra esta noche su final. La audiencia decidirá entre cuatro finalistas —Cristian, Daniela, Joon y La Jose— quién se convierte en ganador y, por tanto, en el segundo concursante oficial de ‘GH20’, junto a Mamadou Sacko.

Sacko procede de Granollers (Barcelona), y es el primer concursante confirmado de la nueva edición de ‘GH’. Tiene 22 años y es administrativo comercial en Renfe. Se define como “empático y de corazón”. “Soy una mezcla de sensibilidad, alegría y desastre”. Respecto a sus relaciones sentimentales, afirma: “Soy arromántico”. Ama a su familia de origen africano y adora a su madre. No le gusta ceder, siempre quiere tener razón y afirma ser desconfiado.

Una casa más amplia, habitable, luminosa y sostenible

La casa de ‘GH 20’ ha sido diseñada pensando tanto en quienes la van a habitar como en quienes van a disfrutar viendo diariamente su convivencia. Ha sido creada usando materiales, texturas y colores que harán de ella un espacio más acogedor, habitable, funcional y sostenible, en la que la luz tendrá una relevancia mayor que nunca a través de patios interiores y ventanas en la mayoría de las estancias. Además, incluye: