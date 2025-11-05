La jugada más polémica de À Punt: Toni Cantó, su nuevo rostro para el prime time
El actor y exdiputado, que llegó a calificar la cadena de “Tele Compromís” y “un capricho muy caro”, podría convertirse en el nuevo rostro de los viernes por la noche en la televisión pública valenciana
Carlos Merenciano
Madrid
El regreso de Toni Cantó a À Punt podría hacerse realidad, pero esta vez delante de las cámaras y no como tertuliano. Según ha avanzado el periodista Juanma Doménech en 'Sociedad Valenciana' (99.9 Radio), la cadena autonómica habría ofrecido al exdiputado la conducción de un programa de debate que se emitiría los viernes por la noche, en la franja de máxima audiencia. La dirección del ente también habría valorado otros nombres, como los de Ramón Palomar o Dani Valero, antes de decantarse por el polémico exdirigente político.
- La Guardia Civil desarticula a una banda nacional de estafadores con un caso en un pueblo de Zamora
- Herminio Ramos cumple un siglo: el maestro ilustrado de Zamora
- Ya es oficial: Óscar Cano se pone al frente del Zamora CF y releva a Juan Sabas
- Un vino de Toro recibe por primera vez 100 puntos en la Guía Peñín
- A todo cerdo le llega su San Martín', el exteniente alcalde de Vox a una trabajadora de Pereruela
- El rincón de España que los zamoranos eligen para una escapada a la playa
- Este es el sistema para no quedarte sin plaza en el autobús Zamora-Salamanca: así se reservan
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas