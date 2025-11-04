Pablo Alborán en su entrevista más sincera: “No me gusta hacer al amor sin amor”
“Hay un momento en el que te das cuenta de que eres un número. Y eso es un golpe de realidad”, apuntó el cantante y actor en el podcast de Vicky Martín Berrocal ‘A solas’
Pablo Alborán es el segundo invitado de la sexta temporada de ‘A solas… con Vicky Martín Berrocal’ de Podium Podcast. El cantante ha reflexionado sobre su carrera y ha explicado cuál fue el motivo por el que tuvo que parar: “Hay un momento en el que te das cuenta de que eres un número. Y eso es un golpe de realidad. Me dije, 'mira estoy vacío. No tengo nada que escribir, no tengo nada de lo que hablar, no me sale nada'. No estaba viviendo”.
Durante la conversación con Vicky Martín Berrocal, el malagueño ha contado qué hizo en ese tiempo: “Me dediqué a vivir, enamorarme, desenamorarme, salir, entrar, irme de fiesta… A escribir. Ya podía escribir porque estaba viviendo. Si tú no vives no tienes nada de lo que escribir”. Más allá de su carrera musical, el artista también se ha sincerado sobre su vida personal y ha reconocido uno de sus asuntos pendientes: “Como hombre me encantaría formar una familia. Sería un sueño. Tiene que llegar en su momento, pero soy una persona muy familiar. Es inevitable. A veces pienso que mi vida está tomando otro camino, pero mi familia me dice que no me conozco”.
Además, durante su charla con Vicky Martín Berrocal, destacen en Podium Podcast, Pablo Alborán ha hablado sobre el amor y, entre risas, ha confesado: “El desamor me ha dado discos, me pongo a escribir como un animal. Me haces una cosita pequeña y yo me recreo y te hago cuatro discos. Pero yo he tenido mucha suerte en el amor. No me gusta hacer el amor sin amor, pero me lo he pasado muy bien. Otra cosa es que no me guste tanto, disfruto cuando hay conexión, es más enriquecedor”.
Su debut como actor en ‘Respira’
El cantante Pablo Alborán hacía tiempo que quería debutar en el mundo de la interpretación. Había hecho unos cuantos 'castings', pero hasta ahora no había tenido la oportunidad de demostrar su faceta como actor, algo que ha podido hacer en la segunda temporada de 'Respira', la serie de Netflix ambientada en un hospital. El artista da vida, con mucha naturalidad, a un cirujano plástico con bastante ego cuya trama está muy relacionada con Quique (al que da vida Xoán Fórneas). Les acompaña Aitana Sánchez-Gijón, que interpreta a Pilar, la jefa de cirugía, que ahora asume nuevas responsabilidades.
- El dato más curioso de cada provincia de Castilla y León: el de Zamora es...
- La Guardia Civil desarticula a una banda nacional de estafadores con un caso en un pueblo de Zamora
- ÚLTIMA HORA | Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, cesado
- "A todo cerdo le llega su San Martín", el exteniente alcalde Vox a una trabajadora de Pereruela
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Herminio Ramos cumple un siglo. El maestro ilustrado de Zamora
- Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?
- La empresa rescata a ocho viajeros del bus Zamora Salamanca 'tirados' en Morales del Vino