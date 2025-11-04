Llega el terror a Amazon Prime Video con la nueva serie de Michelle Jenner y Raúl Arévalo

El pasado viernes, 31 de octubre, Prime Video estrenó ‘Dime tu nombre’, una producción original que mezcla el miedo más sobrenatural con un potente trasfondo social y religioso. Bajo la dirección de Hugo Stuven, la serie se atreve a explorar cómo los miedos ancestrales resurgen entre las tensiones culturales de la España de finales de los 90. Nos situamos en 1997, en Río Blanco, un pueblo que vive del cultivo de fresas. Sus vecinos han aceptado, no sin reservas, que los temporeros marroquíes se instalen en Fuensanta, una aldea abandonada cercana. Pero la convivencia, como pronto descubrirán, no será fácil.

Lo sabe Sonia (Michelle Jenner), responsable de una ONG que trabaja por la integración; lo sabe también el Padre Ángel (Darío Grandinetti), el cura local; y lo intuye Safir (Younes Bouab), el imán. Lo que ninguno sospecha es que bajo los cimientos de Fuensanta duerme algo mucho más oscuro: un mal antiguo, un miedo primigenio que no distingue entre credos ni rezos. El reparto, informan desde la Academia de TV, lo completan rostros muy conocidos de la ficción española: Elena Rivera (‘Cuéntame cómo pasó’, ‘Inés del alma mía’), Raúl Arévalo (‘Tarde para la ira’), Carla Quílez (‘La maternal’), Ramón Barea (‘Todos lo saben’), Ramón Langa (‘El ministerio del tiempo’), Amin Hamada (‘La unidad’), Somaya Taoufiki (‘El niño’), Nourdin Batan (‘Todos los nombres de Dios’), Pepa Aniorte (‘Volver’), Iyad Bennis y Alae Gamra.

‘Dime tu nombre’ consta de seis episodios de 50 minutos y nace de las mentes de Alejandro Hernández, Hugo Stuven y César de Nicolás. La serie está producida por Espotlight Media (‘Los Farad’) y Skybound Entertainment (‘The Walking Dead’), con Anxo Rodríguez, Paula Cobo y Alejandro Hernández como productores ejecutivos por parte de Espotlight Media, y Robert Kirkman, David Alpert, Rick Jacobs y Sean Furst por parte de Skybound.

‘Su Majestad’ tendrá segunda temporada

En la misma web señalan que Prime Video confirmó recientemente la renovación para una segunda temporada de su exitosa serie original ‘Su Majestad’, comedia creada por Borja Cobeaga y Diego San José, producida por 100 Balas (THE MEDIAPRO STUDIO) y Sayaka Anna Castillo (‘Escape’, ‘Girasoles Silvestres’) y Ernesto Alterio (‘Un funeral de locos’, ‘Todos mienten’) continuarán liderando el reparto en sus papeles de la Reina Pilar y Guillermo, jefe de la Casa Real, respectivamente. La nueva temporada traerá, además, nuevas incorporaciones al elenco, que aportarán frescura y nuevos conflictos a la trama.