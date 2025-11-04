Jessica Bueno se entera de la separación de Kiko Rivera tras su regreso de Supervivientes: así reacciona

Aunque puede parecer que no hay nadie en el mundo que no sepa a estas alturas que Kiko Rivera e Irene Rosales se han separado y que la modelo ya tiene nuevo amor, hay alguien que hasta las últimas horas no lo sabía. Y ese alguien es Jessica Bueno, precisamente, la madre del primer hijo del DJ de nombre Fran que acaba de salir de Supervivientes con un dignísimo segundo puesto.

La modelo ha reaccionado con sinceridad y empatía a la reciente ruptura del año: "Pues lo siento muchísimo y solo espero que ambos estén bien y, sobre todo, cuando se rompe una relación y hay hijos, es mucho más difícil y lo importante es que sea lo más fácil para ellos", ha dicho con preocupación ya que su hijo es uno de los daños colaterales de la separación después de 11 años juntos.

Sorprendida por Guillermo

Lo que tampoco ha podido ocultar es la sorpresa por la aparición de Guillermo en escena. No obstante, en este sentido ha preferido ser discreta y se ha limitado a mandarle un mensaje tanto al padre de su hijo como a Irene para desearles "lo mejor" en su nueva etapa.

Jota Peleteiro

En el plano personal, Jessica se ha mostrado tajante al ser preguntada por la supuesta adopción de los perros que compartía con su exmarido Jota Peleteiro: "Qué va, no. Al final ellos formaban parte de nuestra familia y yo no me los pude llevar porque tras el divorcio me fui a vivir a un piso y él se quedaba con la casa grande. Dudo mucho que eso haya sucedido. No tengo constancia, me acabo de enterar ahora mismo. Ya preguntaré qué pasa con Brandon y Lucas".

La modelo también ha confesado que, aunque ahora prefiere estar sola y disfrutar, mantiene la puerta abierta a nuevas experiencias: "Ahora mismo mejor sola, no sé. Claro que puede aparecer alguien que no sea mala compañía, pero por ahora quiero divertirme y centrarme en mí". Asegura que 'Supervivientes All Stars' le ha servido para valorar todo lo conseguido por sí misma: "He aprendido a quererme mucho más, a sentirme orgullosa de mí, de reconocer mis logros y, sobre todo, he crecido como persona. Me siento más fuerte, con ganas de vivir mi vida sin importarme lo que opinen los demás. Yo sola puedo con todo y eso ya lo he interiorizado en mi día a día fuera".