Irene Rosales habla de Kiko Rivera tras su ruptura y de cómo le han afectado sus adicciones

Las dudas y especulaciones en torno a la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales no han dejado de crecer. La sevillana rompió su silencio en ‘Y ahora Sonsoles’ y ha respondido, por primera vez, a todas las preguntas que rodean el fin de su matrimonio. Tras once años juntos, la pareja anunció en sus redes sociales que tomaban caminos separados, aunque seguirían unidos por el bienestar de sus hijas. Un comunicado que, desde su publicación en agosto, ha estado acompañado de polémicas y rumores.

Las adicciones de Kiko Rivera

Su historia de amor no estuvo exenta de dificultades. Las adicciones de Kiko Rivera, que él mismo reconoció públicamente, marcaron una etapa complicada en la relación. Esos problemas casi le cuestan al DJ a su familia, aunque él siempre destacó el papel fundamental de Irene Rosales en su proceso de rehabilitación. "Yo he aguantado mucho porque he querido acabar con el problema", confesó Irene. "Para mí lo fácil hubiera sido huir, pero sabía que, si me iba, él no iba a aguantar". Durante años, Irene afrontó las adicciones de Kiko y las consecuencias que estas provocaban en su convivencia, sin compartirlo con nadie. "Mi mayor apoyo es mi madre y yo no le he contado ni la mitad, se lo oculté a todo el mundo", aseguró.

Cuando comprendió que no podía hacerlo sola, tomó una decisión decisiva: llamar a Isabel Pantoja. "Fue mi última bala, le di un ultimátum, le dije que hacía las maletas y me iba y así es como abrió los ojos", recordó en el programa de Antena 3.

Reacción de Jessica Bueno

Aunque puede parecer que no hay nadie en el mundo que no sepa a estas alturas que Kiko Rivera e Irene Rosales se han separado y que la modelo ya tiene nuevo amor, hay alguien que hasta las últimas horas no lo sabía. Y ese alguien es Jessica Bueno, precisamente, la madre del primer hijo del DJ de nombre Fran que acaba de salir de ‘Supervivientes’ con un dignísimo segundo puesto. La modelo ha reaccionado con sinceridad y empatía a la reciente ruptura del año: "Pues lo siento muchísimo y solo espero que ambos estén bien y, sobre todo, cuando se rompe una relación y hay hijos, es mucho más difícil y lo importante es que sea lo más fácil para ellos", ha dicho con preocupación, ya que su hijo es uno de los daños colaterales de la separación después de 11 años juntos.