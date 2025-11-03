Declaraciones incendiarias
Jorge Javier Vázquez estalla contra Mazón en plena presentación de ‘Gran Hermano’: “Me parece un personaje despreciable”
El presentador se pronuncia sobre la dimisión del president valenciano, a quien acusó de actuar “sin autocrítica y sin respeto por las víctimas”
Ricky García
Jorge Javier Vázquez siempre ha sido un presentador muy pegado a la política, y ha sorprendido con los últimos comentarios que ha realizado sobre la actualidad en la Comunidad Valenciana. En plena presentación de 'Gran hermano 20', el presentador reaccionó en directo a la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana, apenas unas horas después de que este anunciara su renuncia.
“ A ese tipo de información sí que estoy enganchadísimo”, ha comenzado diciendo antes de cargar con dureza contra el político del Partido Popular. “Lo de la declaración de Mazón de hoy me parece que hace honor a toda su trayectoria desde el día de la DANA. Me ha parecido una declaración vergonzosa y humillante para las víctimas. Me parece un personaje bastante despreciable y lo que ha hecho hoy ha sido únicamente preparar su defensa, que es lo único que le ha importado”, responde ante la pregunta de YOTELE.
El comunicador no se ha detenido ahí y ha continuado su alegato, acusando al expresident de “no asumir responsabilidades” y de “utilizar bulos como escudo político”. “Las víctimas siguen sin importarle. Ha hecho una intervención sin ningún tipo de autocrítica, descargando responsabilidades y escudándose en bulos. Me parece el claro ejemplo de lo que no debe ser la política”, ha añadido, visiblemente molesto.
“Yo no entiendo que una persona que tiene tantísimo tiempo para prepararse una intervención salga haciendo algo así. No me cabe en la cabeza, me explota”, ha zanjado Jorge Javier, dejando clara su postura ante la gestión del exmandatario valenciano.
- La empresa rescata a ocho viajeros del bus Zamora Salamanca 'tirados' en Morales del Vino
- Cierra el centro social de Unicaja en Zamora, tras 25 años
- Pavimentación de una calle en un pueblo de Zamora sin instalar el saneamiento: varios vecinos 'sin servicio básico
- El dato más curioso de cada provincia de Castilla y León: el de Zamora es...
- Benavente encadena dos agresiones con arma blanca en una semana en el mismo entorno
- Zamora reúne las condiciones perfectas para una óptima campaña de setas: guía de consejos micológicos
- Este es el veredicto completo del jurado del crimen del Lago de Sanabria
- Bélgica confía a Grupo Tecopy, de origen zamorano, un contrato estratégico de defensa